Pengamat sepak bola di televisi asal Belanda itu pada Agustus lalu di stasiun NOS masih melontarkan kritik sangat keras terhadap pemain berusia 30 tahun yang direkrut Ajax Amsterdam pada musim panas itu. "Saya juga harus mengatakan bahwa orang-orang yang begitu antusias dengan transfer itu membuat saya kesal," kata mantan pengatur serangan Hamburger SV tersebut tentang Brandt, mantan pemain Dortmund.

Di mata van der Vaart, penampilan pemain menyerang itu pada periode terakhirnya bersama BVB tak lagi setara dengan masa-masa sebelumnya. Selain menilai Brandt seharusnya bersyukur bisa mengenakan seragam Ajax Amsterdam, van der Vaart juga mengkritik gelandang itu secara terang-terangan dan menyebutnya "sedikit seperti pemain yang hanya tampil bagus saat kondisi mendukung".

Namun, penampilan Brandt di Belanda membuat pengamat televisi itu berubah pikiran. Pekan lalu, saat menghadiri pembukaan lapangan rumput sintetis di Hamburg, van der Vaart berbalik memujinya dan berkata: "Dia luar biasa. Dia pemain terbaik Ajax."

Bagi Brandt sendiri, perubahan penilaian media itu tidak terlalu mengejutkan. Ketika ditanya tentang pujian yang tiba-tiba datang tersebut, ia menanggapinya dengan santai dalam perbincangan di siniar "Spielmacher". "Penilaian bisa berubah sangat, sangat cepat. Baru kali ini saya mendengar kalimat itu," katanya tentang pujian van der Vaart.

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Julian Brandt di Ajax Amsterdam: Delapan Gol dalam 15 Pertandingan

Kritik terbuka dan penilaian terus-menerus dari para pengamat telah menyertai karier Brandt selama bertahun-tahun. Penampilannya pun kerap memecah pendapat. Karena itu, ia sudah terbiasa menghadapinya. "Saat terakhir kali dia mengatakan hal yang berbeda, saya juga sering ditanya soal itu. Entahlah, sikap saya selalu seperti ini: 'Jangan ganggu saya dengan omong kosong itu,'" kata Brandt.

Meski begitu, Brandt menyambut baik perubahan sikap mantan pemain HSV tersebut. Kendati tidak terlalu memedulikan penilaian dari luar, Brandt menjelaskan sambil tersenyum: "Itu bagus bagi saya."

Brandt, yang menandatangani kontrak dengan Ajax hingga 2029, sejauh ini telah tampil 15 kali untuk klub Amsterdam itu. Ia mencetak delapan gol, tetapi belum mencatatkan satu pun assist.