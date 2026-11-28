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Enzo Maresca membela Erling Haaland setelah sang penyerang tidak mencetak gol dalam empat penampilan beruntun, usai mengawali musim dengan 14 gol dalam 12 laga pertamanya. Setelah hasil imbang 2-2 melawan Napoli pada Selasa, pelatih Manchester City itu menegaskan suasana hati dan gestur Haaland di lapangan merupakan hal yang wajar bagi seorang penyerang.

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Maresca dukung Haaland setelah empat laga tanpa gol

Erling Haaland datang ke Stadion Emirates setelah menjalani empat pertandingan tanpa gol, seusai mencetak 14 gol dalam 12 laga pertamanya musim ini. Setelah hasil imbang 2-2 melawan Napoli pada Selasa, Haaland mengakui City masih mencari hal yang kurang dari permainan mereka dan menyebut lawatan ke markas Arsenal sebagai pertandingan tersulit mereka sejauh musim ini.

Maresca menekankan bahwa rasa frustrasi wajar muncul ketika hasil memburuk. Ia mengingatkan bahwa Haaland masih menari di lapangan dan saat latihan beberapa pekan lalu. "Erling kesal. Saya juga kesal karena kami tidak memenangi pertandingan. Namun, inilah pekerjaan kami, inilah sepakbola. Karena itu, saya harus menjaga keseimbangan," kata Maresca.

Mengapa gestur Haaland tidak membuat pelatih City khawatir

Cuplikan gestur Haaland di lapangan menyita perhatian selama Manchester City gagal menang dalam empat laga di semua kompetisi. Maresca menepis kekhawatiran bahwa bahasa tubuh penyerang andalannya memengaruhi penampilannya atau mencerminkan keresahan di ruang ganti.

"Saya rasa ia juga menunjukkan gestur seperti itu ketika kami memenangi pertandingan dan ia tidak menerima bola," jelas Maresca. "Ia seorang penyerang nomor sembilan. Mereka menjalani hari demi hari demi gol dan kemenangan. Jika mereka tidak mencetak gol atau memenangi pertandingan, mereka kesal. Jadi, saya tidak berpikir itu memengaruhi permainannya. Namun, tentu saja ia tidak senang karena kami tidak menang, dan semua orang merasakan hal yang sama."

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Standar latihan tetap tinggi meski empat laga tanpa kemenangan

Meski Rayan Cherki dan Ayyoub Bouaddi menyelamatkan hasil imbang 2-2 melawan Napoli setelah performa City menurun belakangan ini, Maresca menegaskan standar Haaland dalam latihan tidak menurun.

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"Ia baik-baik saja. Ya, seperti biasa, sejak hari pertama. Sekali lagi, beberapa pekan lalu ia menari di lapangan, ia menari saat latihan. Ia senang," tambah Maresca. "Wajar jika hasil memengaruhi suasana hati. Karena itulah kami perlu memenangi pertandingan. Namun, saya sama sekali tidak melihat ada masalah dengan Erling."

Haaland dan Cherki siap menghadapi laga penting di markas Arsenal

Cherki turut menegaskan pentingnya laga ini bagi skuad dengan menuntut energi yang lebih besar dan menyatakan bahwa kemenangan di London utara adalah satu-satunya tujuan.

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Dengan Arsenal unggul enam poin atas City yang berada di posisi ketiga, Maresca akan berharap penyerang nomor sembilannya kembali tajam dalam salah satu laga terbesar musim ini.