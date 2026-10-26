Ia tak perlu berbicara, satu tanda suka di Instagram sudah cukup untuk menyulut revolusi baru di dalam tembok Old Trafford. Di saat Manchester United tengah menjalani hari-hari terburuknya, sang kapten Bruno Fernandes memilih untuk merespons dengan caranya sendiri, lewat sebuah pesan yang misterius sekaligus lugas, bertajuk: "Memanfaatkan loyalitas orang lain".

Bruno (32 tahun), yang menjadi pemain cadangan tak terpakai dalam bencana yang berakhir dengan kekalahan telak 3-0 dari Bournemouth di Theatre of Dreams, menunjukkan rasa sukanya pada sebuah unggahan misterius yang membahas nasib orang-orang setia ketika mereka terus-menerus ditekan hingga kehilangan kepedulian.

Pelatih Michael Carrick sebelumnya telah mengambil keputusan berani dan mengejutkan dengan mencoret Fernandes dari susunan pemain utama, yang baru keenam kalinya bintang asal Portugal itu duduk di bangku cadangan dalam sebuah pertandingan Liga Primer Inggris sejak bergabung dengan United pada tahun 2020.

Keputusan itu datang hanya beberapa hari setelah Fernandes secara terbuka mengkritik taktik sang pelatih usai kekalahan memalukan 4-1 dari Como pekan lalu, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai awal dari bentrokan terbuka antara kapten dan pelatih, menurut "The Sun".

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Video desa dan batu besar: pesan yang disengaja?

Klip video itu memperlihatkan sebuah patung batu raksasa yang menyangga sebongkah batu besar di atas pundaknya, batu yang nyaris menggelinding dari puncak bukit dan akan menghancurkan sebuah desa secara keseluruhan. Sementara sang pria berusaha menahan batu itu, ia secara tidak sengaja merusak salah satu bangunan desa, sehingga para penduduk berbalik melawan dan menyerangnya.

Pada momen itulah, sang pria melepaskan batu tersebut hingga menggelinding dan meratakan desa dengan tanah.

Di bagian atas video tertulis sebuah kalimat yang menggema: "Jangan mendorong orang yang setia hingga ke titik kehilangan kepeduliannya", sementara pada kolom keterangan tertulis: "Biasanya orang yang menjaga agar segala sesuatu tetap utuh adalah orang yang tak terpikirkan oleh siapa pun untuk ditanyakan kabarnya".

Para penggemar menilai bahwa tanda suka Bruno pada video ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pesan yang disengaja dan lugas kepada manajemen klub serta para pendukungnya, dengan maksud bahwa dialah yang selama ini memikul tim di atas pundaknya sepanjang tahun-tahun yang telah berlalu.





111 gol dan akhir yang kian dekat bagi Carrick

Tak dapat dipungkiri bahwa Fernandes merupakan pemain paling menonjol di Manchester United sepanjang enam tahunnya bersama klub, dengan torehan 111 gol dalam 334 pertandingan, serta meraih gelar pemain terbaik Liga Primer Inggris musim lalu setelah membawa United mengakhiri musim di posisi ketiga.

Namun para penggemar Old Trafford tak lagi mampu bersabar, karena mereka secara jelas melampiaskan kemarahan terhadap Carrick usai pertandingan melawan Bournemouth, dengan nyanyian menentangnya saat ia meninggalkan lapangan serta cemoohan yang menggema yang juga ditujukan kepada para pemain.

Hari-hari Carrick di Old Trafford kini tinggal menghitung waktu, karena sejumlah laporan mengindikasikan bahwa ia nyaris dipecat, dengan nama Eddie Howe termasuk di antara kandidat terkuat untuk menggantikannya, sementara tampaknya Bruno Fernandes, hanya dengan satu "like", telah menyatakan bahwa dirinya "siap berkonfrontasi".



