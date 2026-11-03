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Lamine Yamal, pemain sensasional Barcelona, telah menjadi fenomena global. Namun, tampaknya dunia sepakbola selama ini salah memahami satu hal mendasar tentang nama remaja tersebut. Ayahnya, Mounir Nasraoui, pun angkat bicara untuk meluruskan cara putranya seharusnya dipanggil.

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Nama keluarga sebenarnya dari superstar dunia terungkap

Meski menjadi salah satu sosok paling dikenal dalam sepakbola, nama winger berusia 19 tahun itu selama ini banyak disalahartikan. Suporter dan media kerap menyebut penyerang tersebut sebagai 'Yamal' karena mengira itu adalah nama keluarganya.

Namun, ayahnya, Mounir Nasraoui, menjelaskan bahwa 'Lamine Yamal' sebenarnya merupakan nama depan yang terdiri dari dua bagian. Susunannya mengikuti nama tradisional Spanyol seperti Luis Enrique atau Jose María. Nama keluarga sang remaja sebenarnya adalah Nasraoui Ebana, sehingga ia tidak semestinya disebut hanya dengan bagian kedua dari nama depannya.

Meluruskan kesalahpahaman

Dalam siaran langsung, Nasraoui ingin meluruskan kesalahpahaman yang meluas mengenai nama putranya.

"Saya akan memberi tahu kalian sesuatu," kata Nasraoui. "Namanya Lamine Yamal, tetapi Yamal bukan nama keluarganya. Nama keluarganya adalah Nasraoui Ebana. Saya ingin semua orang memahami itu. Jadi, jangan keliru.

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"Lamine Yamal adalah namanya. Karena itulah ayahnya berkata kepadanya, 'Lamine Yamal, dalam suka maupun duka, anakku.' Dan ingat satu hal: kalian tidak akan pernah berada di puncak selama Lamine Yamal berada di lapangan."

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Sang pemain sendiri pernah membahas hal itu saat berbicara kepada Mundo Deportivo ketika berusia 16 tahun. Ia menyampaikan pilihan sederhana bagi mereka yang kesulitan dengan nama depan dua bagiannya itu. "Nama saya Lamine Yamal, tetapi jika ingin menyingkatnya, panggil saja Lamine," katanya.

Karier yang terus menanjak di Camp Nou

Penjelasan itu muncul di tengah periode gemilang bagi pemain muda tersebut. Setelah meraih dua gelar La Liga bersama Barcelona, serta mengangkat trofi Piala Eropa dan Piala Dunia bersama Spanyol, sang penyerang mengukuhkan statusnya di jajaran elite dunia. Ia baru-baru ini menempati posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or, dengan Harry Kane meraih penghargaan utama dalam seremoni di London.

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Ia kini mengenakan seragam ikonik bernomor punggung 10 milik Barcelona, dan penampilannya di lapangan terus memukau. Musim ini, ia sudah mencatatkan 12 gol dan 11 assist. Penampilan gemilang terbarunya di kompetisi domestik menghasilkan dua gol dan satu assist dalam kemenangan telak 6-1 atas Alaves. Nama 'Lamine Yamal' tetap tercetak di punggung seragamnya, menjadi bagian penting dari identitasnya.

Ujian penting menanti Barcelona

Barcelona menghadapi pekan yang berat saat berupaya mempertahankan ketajaman mencetak golnya di berbagai kompetisi. Aston Villa akan menjadi ujian berat di Champions League pada Selasa, yang menuntut Barcelona tampil dalam kondisi terbaiknya di kompetisi Eropa.

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Setelah pertandingan tengah pekan itu, Barcelona harus segera mengalihkan fokus ke laga domestik yang tidak mudah pada Minggu. Skuad mereka akan bertandang ke Metropolitano untuk menghadapi Atletico Madrid, dalam pertandingan yang akan menguji kelayakan mereka sebagai penantang gelar La Liga.