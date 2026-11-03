Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Jangan bingung!”: Ayah Lamine Yamal ungkap kebenaran soal nama asli bintang Barcelona itu

Ikuti GOAL di Google

Lamine Yamal, pemain sensasional Barcelona, telah menjadi fenomena global. Namun, tampaknya dunia sepakbola selama ini salah memahami satu hal mendasar tentang nama remaja tersebut. Ayahnya, Mounir Nasraoui, pun angkat bicara untuk meluruskan cara putranya seharusnya dipanggil.

Iklan

Nama keluarga sebenarnya dari superstar dunia terungkap

Meski menjadi salah satu sosok paling dikenal dalam sepakbola, nama winger berusia 19 tahun itu selama ini banyak disalahartikan. Suporter dan media kerap menyebut penyerang tersebut sebagai 'Yamal' karena mengira itu adalah nama keluarganya.

Namun, ayahnya, Mounir Nasraoui, menjelaskan bahwa 'Lamine Yamal' sebenarnya merupakan nama depan yang terdiri dari dua bagian. Susunannya mengikuti nama tradisional Spanyol seperti Luis Enrique atau Jose María. Nama keluarga sang remaja sebenarnya adalah Nasraoui Ebana, sehingga ia tidak semestinya disebut hanya dengan bagian kedua dari nama depannya.

Meluruskan kesalahpahaman

Dalam siaran langsung, Nasraoui ingin meluruskan kesalahpahaman yang meluas mengenai nama putranya.

"Saya akan memberi tahu kalian sesuatu," kata Nasraoui. "Namanya Lamine Yamal, tetapi Yamal bukan nama keluarganya. Nama keluarganya adalah Nasraoui Ebana. Saya ingin semua orang memahami itu. Jadi, jangan keliru.

Iklan
Iklan

"Lamine Yamal adalah namanya. Karena itulah ayahnya berkata kepadanya, 'Lamine Yamal, dalam suka maupun duka, anakku.' Dan ingat satu hal: kalian tidak akan pernah berada di puncak selama Lamine Yamal berada di lapangan."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

Champions League

03 Nov 2026

AVL

AVL

Sang pemain sendiri pernah membahas hal itu saat berbicara kepada Mundo Deportivo ketika berusia 16 tahun. Ia menyampaikan pilihan sederhana bagi mereka yang kesulitan dengan nama depan dua bagiannya itu. "Nama saya Lamine Yamal, tetapi jika ingin menyingkatnya, panggil saja Lamine," katanya.

Karier yang terus menanjak di Camp Nou

Penjelasan itu muncul di tengah periode gemilang bagi pemain muda tersebut. Setelah meraih dua gelar La Liga bersama Barcelona, serta mengangkat trofi Piala Eropa dan Piala Dunia bersama Spanyol, sang penyerang mengukuhkan statusnya di jajaran elite dunia. Ia baru-baru ini menempati posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or, dengan Harry Kane meraih penghargaan utama dalam seremoni di London.

Iklan

Ia kini mengenakan seragam ikonik bernomor punggung 10 milik Barcelona, dan penampilannya di lapangan terus memukau. Musim ini, ia sudah mencatatkan 12 gol dan 11 assist. Penampilan gemilang terbarunya di kompetisi domestik menghasilkan dua gol dan satu assist dalam kemenangan telak 6-1 atas Alaves. Nama 'Lamine Yamal' tetap tercetak di punggung seragamnya, menjadi bagian penting dari identitasnya.

Ujian penting menanti Barcelona

Barcelona menghadapi pekan yang berat saat berupaya mempertahankan ketajaman mencetak golnya di berbagai kompetisi. Aston Villa akan menjadi ujian berat di Champions League pada Selasa, yang menuntut Barcelona tampil dalam kondisi terbaiknya di kompetisi Eropa.

Iklan

Setelah pertandingan tengah pekan itu, Barcelona harus segera mengalihkan fokus ke laga domestik yang tidak mudah pada Minggu. Skuad mereka akan bertandang ke Metropolitano untuk menghadapi Atletico Madrid, dalam pertandingan yang akan menguji kelayakan mereka sebagai penantang gelar La Liga.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.