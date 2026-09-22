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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Jangan bicara tanpa Messi: Balik layar keributan Bellingham dan Romero usai krisis Piala Dunia

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Bellingham
C. Romero
L. Messi
Spanyol
Inggris
Argentina

Atmosfer tegang sejak Piala Dunia

Bintang Real Madrid, Jude Bellingham, dan bek Atletico Madrid, Cristian Romero, terlibat cekcok saat berlangsungnya derbi Madrid di La Liga pada hari Minggu lalu, di mana kedua pemain yang bersaing itu kembali menyulut api perselisihan mereka di Piala Dunia.

Atletico Madrid mengungguli Real Madrid (2-1) dalam sebuah pertandingan yang diwarnai ketegangan, dan menyaksikan cekcok antara Bellingham dan mantan bek Tottenham tersebut.

Kedua pemain terlihat saling melontarkan kata-kata sepanjang pertandingan di Stadion Metropolitano, di mana pertandingan mereka pada semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina masih membekas di ingatan.

Inggris unggul lebih dulu pada malam itu sebelum timnas Amerika Selatan itu bangkit di menit-menit akhir pertandingan, mencetak dua gol pada menit-menit terakhir untuk menang (2-1).

Menurut surat kabar "El Dia Despues" milik saluran Movistar, Bellingham mengejek Romero, dengan menuduhnya banyak bicara saat Lionel Messi berada di timnya.

Sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Mirror", Bellingham berkata kepada Romero: "Ketika kamu bersama (Lionel) Messi, kamu banyak bicara. Tapi di sini, tidak ada apa-apa." Bellingham juga menyebut pemain Argentina itu sebagai "pengecut".

Romero membalas dengan menyebut Bellingham "anak cengeng" dan mengejek pemain Inggris itu dengan berkata: "Kamu menangis di sana (di Piala Dunia)."

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