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Craig Bellamy memberikan peringatan keras kepada skuad Wales asuhannya. Ia menegaskan bahwa Norwegia akan bertekad membalas kekalahan dalam pertemuan mereka berikutnya di Nations League. Wales meraih kemenangan mengesankan atas tim asal Skandinavia itu bulan lalu dan kini harus mengulangi hasil tersebut di Oslo untuk menghindari ancaman degradasi yang membayangi.

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Bellamy paparkan rencana menghadapi Haaland

Wales bersiap menghadapi laga Nations League berisiko tinggi di Oslo pada Sabtu ini, dengan pelatih Bellamy sangat menyadari ancaman Erling Haaland. Andalan Manchester City itu tampil tajam bersama klub maupun tim nasional musim ini dan telah mencetak 17 gol. Namun, Ben Davies dan Ben Cabango berhasil meredamnya saat Wales menang 2-1 di Cardiff enam pekan lalu. Bellamy yakin timnya bisa mengulangi penampilan bertahan tersebut dengan bermain agresif.

“Maju menekan dan jangan biarkan dia mendikte permainan,” kata Bellamy. “Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Anda tidak boleh membiarkannya mendikte permainan. Sebenarnya itu berlaku untuk semua pemain, tetapi jauh lebih sulit ketika seseorang terus menekan Anda dan tidak memberi Anda waktu saat menguasai bola. Ini tanggung jawab kolektif, bukan hanya tanggung jawab individu.”

Disiplin taktik dan kesadaran ruang

Wales meraih kemenangan berkesan 2-1 pada pertemuan sebelumnya di Cardiff, 1 Oktober, berkat gol Daniel James dan Neco Williams yang mengapit gol Oscar Bobb. Hasil itu membuat kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin di dasar Grup A4. Wales berada di posisi ketiga, di atas Norwegia yang menempati posisi keempat, sementara Denmark berada di posisi kedua dengan enam poin dan Portugal memimpin jauh dengan 12 poin serta sudah memastikan tempat di perempat-final.

“Anda harus memperhatikan jarak antara Ethan [Ampadu] dan Haaland,” Bellamy menjelaskan lebih lanjut. “Anda tidak boleh membiarkan ruang di tengah terlalu terbuka karena bola akan diarahkan ke kakinya. Anda harus menjaga jarak dengan tepat, memosisikan tubuh menyamping, dan memastikan Anda mewaspadai pergerakannya. Dia mampu melewati para pemain lawan, tetapi dia juga mau melakukan pergerakan-pergerakan itu. Cara kami menggunakan bola juga penting. Jika kami menggunakannya dengan baik, membangun penguasaan bola dan bergerak maju di lapangan, dia harus bekerja keras. Dia harus berlari dan kembali bertahan.” Perhatian sedetail itu sangat penting saat menghadapi penyerang produktif yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Nations League dengan 22 gol.

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Bersiap menghadapi respons Norwegia

Sementara Wales merayakan kemenangan mereka pada Oktober, Norwegia mengalami penurunan performa yang tidak biasa, dengan menelan tiga kekalahan beruntun, semuanya dengan skor 2-1. Dua di antaranya terjadi saat menghadapi pemuncak grup Portugal, selain kekalahan di Cardiff. Ini sangat kontras dengan konsistensi luar biasa yang mereka tunjukkan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bahkan mencapai perempat-final Piala Dunia 2026 sebelum disingkirkan Inggris.

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“Saya yakin mereka menginginkan itu [balas dendam], tetapi begitulah sepakbola,” ujar Bellamy. “Saya rasa kami baru tim ketiga yang mengalahkan mereka dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menunjukkan betapa konsistennya mereka. Sekarang mereka kalah tiga kali berturut-turut, sesuatu yang tidak biasa bagi mereka. Jika saya berada di posisi mereka, pesan saya adalah memperbaiki keadaan itu saat menghadapi kami.”

Ancaman Norwegia dalam jangka panjang tetap ada

Setelah pertemuan pada Sabtu di Oslo, kedua negara akan menuntaskan kiprah mereka di fase grup pada 17 November. Wales akan menjamu Portugal, sedangkan Norwegia bertandang untuk menghadapi Denmark. Meski posisi kedua tim saat ini genting di Grup A4 karena sama-sama berjuang menghindari degradasi ke Liga B, Bellamy tetap mengagumi kondisi tim Norwegia.

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“Mereka terus berkembang, dan melihat komposisi usia skuad mereka, mereka akan tetap menjadi kekuatan untuk beberapa waktu,” tambah pelatih Wales itu. “Pemain-pemain muda Norwegia bermunculan di mana-mana. Mereka punya pemain di klub-klub yang meraih gelar. Kita berbicara tentang para juara Liga Champions dan Liga Primer. Para pemain itu akan memiliki keyakinan yang sama ketika bergabung dengan tim nasional dan berharap untuk menang.”