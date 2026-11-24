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Meski Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengeluarkan putusan yang memenangkan Senegal dalam sengketa dengan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko pada Selasa ini, perebutan gelar tersebut belum berakhir.

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Setelah lebih dari delapan bulan penantian, spekulasi, dan pernyataan yang saling bertentangan, serta sidang dengar pendapat yang digelar pada awal Oktober di kota Lausanne, Swiss, Pengadilan Arbitrase Olahraga menjatuhkan putusannya pada Selasa ini, mengakhiri babak panjang sengketa seputar laga final Piala Afrika 2025, sekaligus memberi Senegal keputusan yang selama ini dinantikan dan mencopot gelar juara dari Maroko.

Regulasi memungkinkan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga diajukan banding ke Mahkamah Agung Federal Swiss, otoritas peradilan tertinggi di negara tersebut.

Federasi Maroko, sama seperti pihak-pihak lain yang terlibat dalam sengketa, memiliki tenggat hingga 30 hari sejak pemberitahuan resmi putusan untuk mengajukan banding ke pengadilan Swiss tersebut.

Namun, langkah ini tidak berarti kasus dibuka kembali dari awal, atau para hakim diberi wewenang untuk menilai ulang fakta serta bukti teknis dan olahraga yang menjadi dasar putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga.

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Mahkamah Federal Swiss menangani banding semacam ini dalam cakupan yang sangat sempit, yang pada dasarnya berfokus pada keabsahan prosedur hukum dan sejauh mana aturan yang mengatur arbitrase dihormati, bukan memutus ulang pokok sengketa.

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Angka-angka menunjukkan betapa terbatasnya jalur ini. Pengadilan Arbitrase Olahraga mencatat bahwa hanya sekitar 6% putusannya yang diajukan banding ke Mahkamah Federal Swiss setiap tahun, yang mencerminkan sifat luar biasa dari prosedur tersebut.

5 Alasan yang Bisa Membuka Jalan Banding

Ketentuan hukum menetapkan 5 alasan utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga ke Mahkamah Federal Swiss.

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Alasan pertama adalah susunan majelis arbitrase yang tidak sah, baik terkait cara penunjukan arbiter tunggal maupun susunan majelis yang memeriksa perkara.

Alasan kedua berkaitan dengan yurisdiksi, khususnya apabila majelis arbitrase menerima untuk memeriksa sengketa yang bukan kewenangannya, atau menolak yurisdiksinya dalam perkara yang berhak ia putus.

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Alasan ketiga mencakup tindakan majelis arbitrase yang melampaui batas tuntutan yang diajukan kepadanya, atau lalai memutus salah satu permohonan yang diajukan para pihak.

Selain itu, banding dapat diajukan jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan perlakuan di antara para pihak yang bersengketa, atau jika hak salah satu pihak untuk didengar pembelaan dan argumennya selama proses hukum dilanggar.

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Adapun alasan kelima dan terakhir adalah putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, salah satu pengecualian yang memungkinkan campur tangan peradilan terhadap putusan lembaga arbitrase internasional.

Senjata Penting Maroko

Peluang Maroko tidak cukup hanya dengan menolak hasil yang diputuskan Pengadilan Arbitrase Olahraga. Mereka harus membuktikan adanya cacat hukum atau prosedural yang serius dalam perkara tersebut.

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Hanya beberapa jam sebelum putusan akhir dikeluarkan, kasus final Piala Afrika 2025 kembali memanas. Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko tidak tinggal diam dan mengirimkan surat resmi yang mendesak kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) untuk melaporkan apa yang mereka sebut sebagai dugaan "insiden" yang mengancam integritas perkara secara keseluruhan.

Menurut sumber "Radio Mars", Maroko tidak berniat mengabaikan apa yang mereka sebut sebagai "situasi yang sangat mengkhawatirkan" dalam kasus ini, dan bertekad mempertahankan seluruh hak hukumnya hingga saat terakhir.

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Rincian kejadian yang menghebohkan ini bermula dari sebuah panggilan telepon yang diduga berlangsung pada Minggu lalu antara pakar hukum asal Jerman, salah satu dari tiga arbiter yang ditunjuk Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk memutus perkara, dan Presiden Federasi Sepak Bola Senegal, Abdoulaye Fall.

Dalam laporan resminya, pihak Maroko menyampaikan pertanyaan dan keheranan mendalam atas komunikasi tersebut, seraya menegaskan bahwa mereka sepenuhnya mempertahankan hak untuk menempuh jalur hukum banding yang tersedia, serta tidak menerima tindakan apa pun yang dapat merusak integritas perkara atau menimbulkan keraguan atas keadilan putusan yang dinantikan.

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Apabila Maroko dapat membuktikan apa yang terjadi dan menegaskan di pengadilan bahwa arbiter tersebut tidak netral, atau menemukan alasan lain untuk membatalkan putusan, mereka berpeluang menganulir keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Dua Kasus yang Membuka Pintu Harapan bagi Maroko

Pada Desember 2020, Mahkamah Federal Swiss membatalkan sanksi larangan bertanding selama delapan tahun yang dijatuhkan kepada perenang asal China, Sun Yang, karena merusak sampel tes doping yang dijalaninya pada September 2018.

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Dalam sebuah pernyataan, Mahkamah Federal menyebut telah mengabulkan permohonan perenang China Sun Yang karena salah satu anggota Pengadilan Arbitrase Olahraga bersikap memihak.

Mahkamah menegaskan bahwa putusan CAS telah dibatalkan dan pengadilan tersebut harus kembali memutus perkara Sun Yang dengan susunan majelis yang berbeda.

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Ada pula kasus serupa lainnya. Pada 22 Juni 2023, Mahkamah Federal Swiss membatalkan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dalam sengketa kontrak antara klub Kroasia Dinamo Zagreb dan asisten pelatih asal Austria René Poms, karena adanya cacat prosedural dalam susunan majelis arbitrase.

Krisis bermula pada Maret 2020, ketika Dinamo Zagreb memecat staf asisten pelatih Nenad Bjelica, termasuk René Poms, setelah mereka menolak usulan klub untuk memangkas gaji selama pandemi Covid-19.

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René Poms kemudian mengadu ke Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menuntut kompensasi finansial atas pemutusan kontraknya. Meski Dinamo Zagreb berkeberatan dengan dalih bahwa yurisdiksi berada di tangan arbitrase olahraga Kroasia, FIFA memenangkan pelatih asal Austria tersebut dan mewajibkan klub membayar kompensasi finansial.

Dinamo Zagreb mengajukan banding atas keputusan FIFA ke Pengadilan Arbitrase Olahraga di Lausanne. Setelah proses yang berlangsung sekitar dua tahun, pengadilan menguatkan hak Poms untuk memperoleh kompensasi (sekitar 220 ribu euro).

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Namun, Dinamo Zagreb membawa perkara ini ke Mahkamah Federal Swiss, yang kemudian membatalkan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga atas dasar cacat dalam susunan majelis arbitrase.

Mahkamah Federal menjelaskan bahwa CAS menerima permohonan FIFA untuk mencopot salah satu arbiter dan menunjuk arbiter pengganti setelah tenggat hukum untuk mengajukan keberatan terhadap para arbiter berakhir.

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Mahkamah Federal menilai bahwa pelanggaran tenggat hukum dalam penggantian arbiter tersebut merusak keabsahan susunan majelis arbitrase, sehingga putusan harus dibatalkan dan perkara diperiksa ulang sesuai prosedur yang benar.