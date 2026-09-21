Dampak kekalahan Real Madrid dari Atletico Madrid dengan skor 2-1 terus berlanjut, setelah derби ibu kota berubah menjadi arena terbuka bagi kontroversi wasit, di tengah protes klub Kerajaan atas sejumlah keputusan yang terjadi dalam laga tersebut, terutama tidak dikeluarkannya kartu merah kepada dua pemain Atletico, Kang-in Lee dan Coti Romero, selama babak pertama.

Dalam program "El Chiringuito" yang dipandu Josep Pedrerol, sejumlah insiden wasit paling menonjol dalam derби itu menjalani analisis mendetail, ketika pembawa acara menyoroti pengaruh keputusan-keputusan kontroversial terhadap jalannya pertandingan, sembari melontarkan pertanyaan langsung mengenai skenario yang bisa saja terjadi seandainya kedua pemain Atletico diusir.

Pedrerol berkata: "Real Madrid harus bermain lebih baik, tapi bagaimana jika wasit benar? Bagaimana jika wasit mengusir dua pemain Atletico? Tentu saja, semuanya akan berubah."

Meski demikian, Pedrerol tidak membebaskan Real Madrid dari tanggung jawab atas penampilannya dalam laga tersebut, dengan menegaskan bahwa tim itu dituntut untuk menampilkan level yang lebih baik, dan bahwa mereka kehilangan ketajaman yang dibutuhkan menghadapi Atletico, yang menurut gambarannya memiliki kekuatan lebih besar dalam duel dan benturan.

Pedrerol juga menyoroti tekel keras terhadap Federico Valverde, seraya menuturkan bahwa pemain Real Madrid itu bangkit dengan cepat dan melanjutkan permainan, sebelum mengaitkan insiden tersebut dengan karakter pertandingan-pertandingan Atletico, dengan berkata: "Ia bangkit seolah tidak terjadi apa-apa. Sepak bola juga milik para pengganggu, dan Atletico Madrid unggul dalam hal itu."

Pada saat yang sama, Pedrerol menolak menyederhanakan kekalahan Real Madrid pada faktor wasit, tetapi ia menilai bahwa hal itu tidak menghalangi untuk menyoroti keputusan-keputusan yang memicu kontroversi, dengan menjelaskan bahwa mengatakan kebenaran soal kesalahan wasit tidak berarti memainkan peran sebagai korban.

Pembawa acara itu menyampaikan pesan langsung kepada Komite Teknis Wasit (CTA), dengan menuntut dikeluarkannya penjelasan resmi mengenai insiden-insiden yang memicu protes, dan berkata: "Pada hari Selasa mereka harus mengumumkan secara terbuka dan mengatakan: ini hal yang disesalkan dan kami memohon maaf."

Ia juga menuntut Fran Soto, ketua Komite Teknis Wasit, untuk mengomentari dua insiden di mana wasit tidak mengeluarkan kartu merah kepada pemain Atletico, dengan berkata: "Saya berharap Fran Soto meminta maaf atas dua kesalahan ini," seraya pada saat yang sama menunjukkan bahwa derби tersebut menyaksikan sejumlah insiden kontroversial lainnya.