Borussia Dortmund meraih kemenangan keduanya di Liga Champions Eropa musim ini, setelah mengalahkan juara Azerbaijan, FK Sabah, dengan skor 2-1 di kandang lawan pada Selasa.

Namun selepas pertandingan, klub Jerman itu menarik perhatian dengan sikap yang aneh. Para pemainnya meninggalkan stadion dalam keadaan bermandi keringat, setelah mereka menolak menggunakan ruang mandi di Stadion Olimpiade di ibu kota Baku, sebuah langkah yang membuat tim lawan terheran-heran.

Pelatih Dortmund, Niko Kovac, mengatakan: "Kami juga tidak mandi setelah latihan kemarin, dan sekarang kami akan segera menuju ke hotel. Kami diberi tahu bahwa kami sebaiknya tidak mandi di sini."

Menurut situs majalah Der Spiegel Jerman, "pada awalnya tidak jelas alasan di balik instruksi tersebut atau pihak yang mengeluarkannya".

Di sisi lain, Direktur Olahraga Dortmund, Uli Bock, mengatakan di area khusus wawancara pers: "Saya rasa tempat mandi di hotel sedikit lebih menarik, dan karena itu kami berupaya agar para pemain segera tiba di sana." Bock tidak ingin memperjelas pernyataannya terkait ruang mandi, dan hanya mengatakan: "Orang bisa membayangkannya hingga tingkat tertentu," seraya menambahkan bahwa tempat itu "tidak sepenuhnya rapi".

Der Spiegel mengutip surat kabar "Bild" yang menyebutkan bahwa Dortmund tidak ingin mempertaruhkan kesehatan para pemainnya, dengan menunjukkan bahwa kekhawatiran akan kemungkinan adanya bakteri Legionella di air menjadi alasan di balik kepergian para pemain tanpa mandi.

Tidak ada laporan media lain mengenai persoalan ini, dan tidak ada pula pernyataan konfirmasi dari kedua klub.

Menurut yang dipublikasikan majalah Jerman tersebut, "bakteri Legionella dapat berada di pipa-pipa yang tidak dialiri air secara teratur. Saat mandi, bakteri ini bisa mencapai saluran pernapasan melalui tetesan air halus yang bertebaran di udara, dan menyebabkan penyakit".

Menurut situs Deutsche Welle Jerman, bakteri Legionella yang terdapat di air minum dapat menyebabkan penyakit dengan gejala yang menyerupai influenza dan radang paru-paru akut, serta dapat menimbulkan penyakit Legionnaires pada saluran pernapasan yang komplikasinya terkadang bisa berujung pada kematian.