Jan Vertonghen kemungkinan akan ikut serta dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Mantan pemain Ajax ini telah menjalani magang di Asosiasi Sepak Bola Belgia sejak Januari, dan kini masa magangnya telah diperpanjang.

Vertonghen sedang mengikuti program Master for International Players di UEFA dan sebelumnya menjalani magang di KBVB.

Karena mantan pemain sepak bola berusia 38 tahun ini telah memperpanjang masa magangnya hingga akhir Mei, tampaknya ada kemungkinan ia akan mendapat peran selama Piala Dunia.

Di pusat pelatihan nasional KBVB di Tubize, Vertonghen telah bekerja sama dengan direktur teknis Vincent Mannaert selama beberapa bulan terakhir.

Mannaert melibatkan Vertonghen dalam kebijakan, organisasi, dan pengambilan keputusan di asosiasi sepak bola Belgia.

Het Laatste Nieuws sudah mengetahui sejak awal bahwa masa magang, yang berakhir pada akhir Maret, akan diperpanjang. Dalam periode mendatang, Vertonghen harus mendalami lebih lanjut peran di dalam KBVB.

Selain itu, juga sedang dipertimbangkan apakah Vertonghen dapat menjabat suatu posisi selama Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk saat ini, belum jelas peran apa yang akan diembannya di sana.