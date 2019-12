Jan Vertonghen: Sulit Sekali Lawan Satu Pemain Tercepat Di Liga Primer Inggris

Bek Hotspur, Jan Vertonghen, mengaku sempat kelimpungan menghadapi winger gesit Wolverhampton Wanderers, Adama Traore.

Spurs sukses mengalahkan dengan skor 2-1 pada pekan ke-17 Liga Primer Inggris di Stadion Molineux, Minggu (15/12).

Vertonghen memang mampu mengunci kemenangan timnya pada menit 90+1'! Ia berhasil meneruskan sepak pojok Christian Eriksen ke pojok gawang lawan melalui sundulan.

Meski begitu, hampir sepanjang laga Vertonghen (32 tahun), yang ditempatkan sebagai fullback kiri, dibuat kocar-kacir oleh Traore (23 tahun).

"Ini laga yang sangat sulit. Kami tahu betapa bagusnya Wolves," ucap Vertonghen selepas pertandingan.

"Orang-orang berbicara tentang tim enam besar. Mereka sangat dekat dengan itu. Mereka tunjukkan di kompetisi setiap pekan. Mereka tim yang sangat bagus," tutur pemain asal Belgia itu.

"Sangat, sangat sulit bermain melawan salah satu pemain tercepat di Liga Inggris [Traore]. Itu harus diakui," tambahnya.

29 - Adama Traore has scored his first competitive goal at Molineux for Wolves, with this his 29th home appearance for the club in all competitions. Awaited. #WOLTOT pic.twitter.com/Fx9Dnr10Qr