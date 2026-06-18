Jan Mulder sangat kritis terhadap pemain timnas Belanda: 'Aku tidak melihat apa-apa yang istimewa darinya. Sungguh tidak enak dipandang!'

Jan Mulder sama sekali tidak terkesan dengan penampilan Frenkie de Jong dalam pertandingan Piala Dunia melawan Jepang. Menurut sang analis, permainan gelandang berusia 29 tahun itu ‘sungguh memalukan’, katanya kepada NOS.

Erik ten Hag, salah satu analis di studio, berpendapat bahwa De Jong bermain “cukup baik” melawan Jepang. “Tapi tidak luar biasa. Namun, Frenkie adalah pemain yang hebat. Dia sangat luar biasa, terutama dalam fase pertama dan kedua pembangunan serangan. Dia mampu memastikan para penyerang berada dalam posisi yang tepat.”

“Di situ dia termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Selain itu, dia juga sangat penting dalam apa yang disebut pertahanan sisa dan transisi ke pertahanan, karena dia benar-benar bisa menutup ruang kosong. Biasanya posisinya juga sangat tepat. Dia sangat jago membaca permainan.”

“Saat melawan Jepang, lawan sangat sering mengincar dia, tetapi pemain lain di sekitarnya juga harus bermain lebih dominan. Namun, tentu saja dia mampu menarik perhatian pemain lawan, dan pada dasarnya, dengan kehadirannya, Anda selalu merasa seolah-olah memiliki satu pemain tambahan di lapangan. Sebab, dia bisa menunda serangan, menarik lawan ke arahnya, tetapi pemain lain harus bisa memanfaatkan situasi itu,” kata Ten Hag.

Wim Kieft terkejut bahwa kritik terhadap De Jong sebagian besar bersifat positif. “Sepertinya kita hampir tidak boleh bersikap kritis terhadap Frenkie de Jong,” kata sang analis.

“Bukankah menurutmu dia sering sekali menunda-nunda terlalu lama sebelum mengoper bola? Permainan bisa jadi lebih cepat jika sesekali dia langsung mengoper bola ke Gakpo atau Summerville.”

Mulder bahkan lebih tidak mengerti pujian-pujian untuk De Jong. “Aneh, bukan? Yang saya lihat hanyalah umpan-umpan ke samping. Saya tidak hanya merindukan percepatan, tapi juga segalanya. Ini tidak enak dipandang. Umpan ke samping, setiap pemain sepak bola bisa melakukannya. Bukan berarti dia tidak bisa melakukan hal lain, tapi tampaknya sulit ditemukan,” pungkasnya dengan tegas.