Jan Joost van Gangelen mengungkapkan: pemain berbakat dari Eredivisie terbuka untuk transfer yang mengejutkan

FC Twente akan menjual tiga bek mahal pada musim panas mendatang, demikian kesimpulan yang disampaikan dalam program Voetbalpraat di ESPN. Bart van Rooij, Ruud Nijstad, dan Mats Rots sedang menjalani minggu-minggu terakhir mereka di Enschede.

Terutama bagi Nijstad (18) dan Rots (20), hal ini tampaknya masih agak terlalu dini, namun kemungkinan besar para talenta top ini tidak akan bertahan di Twente.

Sementara masa depan bek tengah Nijstad kemungkinan besar berada di klub top Eropa, bek kiri Rots menurut presenter Jan Joost van Gangelen juga terbuka untuk petualangan yang sangat berbeda.

“Saya sama sekali tidak mengenalnya secara pribadi, tapi saya dengar dia agak oportunis. Jika ada klub besar yang datang, dia tertarik, tapi jika orang-orang Saudi datang dengan kantong uang, dia juga akan melakukannya. Itu tentu saja keputusan masing-masing,” kata Van Gangelen.

Jurnalis Tijmen van Wissing dari RTV Oost sepertinya setuju dengan informasi ini. “Dia punya sikap santai dan menjalani hidup dengan mudah.” Van Gangelen merasa sedikit sayang. “Karena dia benar-benar bagus!”

Rots adalah pemain timnas junior Belanda dan sejauh ini telah memainkan empat puluh pertandingan resmi untuk Twente. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 10 juta euro.

Selain itu, tidak akan aneh jika klub-klub dari Saudi Pro League juga tertarik pada Rots. Semakin sering terjadi bahwa talenta muda Eropa pindah ke Timur Tengah.