“Jan Doedel bisa bergabung sekarang!”: Louis van Gaal kecam UEFA soal format Liga Champions dan serukan sistem ala hoki es

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Mantan pelatih Manchester United dan Barcelona, Louis van Gaal, mengecam keras struktur baru Liga Champions UEFA. Juru taktik legendaris asal Belanda itu menilai format baru tersebut lebih mengutamakan keuntungan finansial ketimbang integritas olahraga dan kesejahteraan pemain.

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Louis van Gaal kecam UEFA yang hanya mengejar uang

“Konyol UEFA membuat format kompetisi seperti ini. Sekarang Jan Doedel [istilah slang Belanda untuk orang bodoh] pun boleh ikut,” kata Van Gaal kepada NOS. Kekecewaannya berakar pada perombakan pada 2024 yang memperluas Liga Champions dari 32 menjadi 36 klub, dengan satu klasemen liga dan setiap peserta memainkan delapan pertandingan pada fase awal. Menurut Van Gaal, perluasan ini didorong oleh keserakahan, bukan upaya meningkatkan kualitas sepakbola.

“UEFA hanya memikirkan cara menghasilkan uang,” lanjut mantan pelatih Belanda itu, menegaskan kembali penentangannya sejak lama terhadap perkembangan komersial turnamen tersebut. Sikap ini bukan hal baru bagi sosok yang membawa Ajax meraih kejayaan di Eropa pada 1995 itu. Pada 1994, ia bahkan pernah menyebut kompetisi tersebut sebagai “monster komersial”.

Ia berpendapat bahwa dengan mengizinkan lebih banyak tim berpartisipasi, UEFA mengorbankan pertarungan taktik tingkat tinggi yang layak disaksikan para penggemar demi hasil-hasil timpang dan pendapatan hak siar yang lebih besar.

Van Gaal menunjuk lonjakan jumlah pertandingan dengan banyak gol belakangan ini sebagai bukti kesenjangan kualitas yang besar, bukan peningkatan daya tarik tontonan.

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Usulan radikal untuk kompetisi Eropa berjenjang

Alih-alih fase liga dengan “model Swiss” yang berlaku saat ini, Van Gaal mengusulkan sistem yang terinspirasi dari cabang olahraga internasional lain demi memastikan persaingan yang seimbang. Ia meyakini sepakbola patut mencontoh hoki es, yang mengelompokkan negara-negara secara ketat ke dalam berbagai tingkatan berdasarkan level penampilan mereka.

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Menurutnya, mengelompokkan klub-klub dengan kualitas serupa akan meningkatkan intensitas pertandingan sekaligus membuat beban fisik pemain lebih terkendali sepanjang musim yang panjang.

“Seperti dalam hoki es. Di sana ada tingkat A, tingkat B, dan seterusnya,” jelas Van Gaal saat memaparkan visinya tentang perombakan struktur kompetisi Eropa. “Tentu saja, ada juga Liga Europa dan Liga Konferensi, tetapi UEFA berlindung di balik itu.” Menurutnya, sistem saat ini seolah-olah terbuka bagi lebih banyak peserta, padahal justru memaksa para pemain papan atas menjalani lebih banyak pertandingan yang tidak benar-benar ketat hingga babak gugur berikutnya. Ia memandang hal itu sebagai sesuatu yang merugikan sejarah olahraga ini.

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Pelatih asal Belanda itu juga mengungkapkan bahwa ia telah menyuarakan gagasan tersebut selama puluhan tahun, tetapi usulannya diabaikan oleh para pengambil keputusan di Nyon. “Dengan melakukan itu [pembagian tingkatan], Anda mendapatkan pertandingan dengan level lebih tinggi yang lebih menarik. Cedera juga lebih sedikit. Saya sudah mengatakan itu kepada UEFA dua puluh tahun lalu, tetapi mereka tidak mendengarkan saya,” keluhnya.

Usulannya akan membuat klub-klub terbesar lebih sering saling berhadapan dalam jadwal yang lebih ringkas, sehingga berpotensi mengurangi jumlah pertandingan secara keseluruhan sembari mempertahankan prestise sebutan “Champions”.

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Kesejahteraan pemain dan krisis cedera

Selain persoalan taktik dan struktur kompetisi, Van Gaal sangat mengkhawatirkan dampak fisik dari kalender yang semakin padat terhadap pesepakbola modern.

“Jumlah pertandingan juga terlalu banyak, antara lain karena fase grup baru yang lebih besar di Liga Champions. Akibatnya, cedera juga semakin banyak,” ujarnya.

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Persoalan ini terlihat dalam laga besar antara Paris Saint-Germain dan Barcelona, ketika sejumlah pemain bintang terpaksa ditarik keluar. Meski mengaku menikmati pertandingan seru dengan skor 4-2 yang disuguhkan oleh pelatih seperti Hansi Flick dan Luis Enrique, ia memperingatkan bahwa laga semacam itu semakin menjadi pengecualian langka di tengah padatnya jadwal pertandingan yang pada akhirnya menguras kondisi pemain.

Van Gaal menyimpulkan bahwa solusinya adalah kembali ke kompetisi yang lebih selektif dan ringkas, yang mengutamakan kualitas sepakbola di atas segalanya. Ia berpendapat bahwa arah saat ini tidak dapat dipertahankan karena banyaknya pertandingan akan terus meningkatkan angka pemain-pemain terbaik dunia yang harus absen dalam jangka panjang.