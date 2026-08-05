Itu dilaporkan Sport Bild. Menurut laporan tersebut, penjaga gawang utama berusia 40 tahun itu setelahnya ingin lebih dulu mengambil jeda. Namun, kembali kemudian dalam peran sebagai penasihat disebut cukup masuk akal baginya. Neuer dan Dreesen sudah saling mengenal selama bertahun-tahun, memiliki hubungan dekat, dan rutin bertukar pikiran.

Neuer pada musim semi memperpanjang kontraknya sekali lagi selama satu tahun hingga 2027 - kemungkinan untuk terakhir kalinya. "Tampaknya memang sangat mengarah ke sana bahwa saya akan berhenti," katanya pekan lalu di pemusatan latihan di Tegernsee.

Pada musim depan, Neuer disebut akan menyerahkan lebih banyak pertandingan kepada pelapisnya sekaligus sosok yang diproyeksikan menjadi penerusnya, Jonas Urbig. Dan itu bukan hanya ketika Neuer harus diistirahatkan, melainkan juga dengan sengaja dalam pertandingan-pertandingan penting. Dengan begitu, pemain 22 tahun itu akan dibiasakan dengan tekanan dalam peran masa depannya.

FC Bayern: Uli Hoeneß memuji Manuel Neuer

Keraguan terhadap kemampuan Neuer tampaknya sama sekali tidak ada di FC Bayern meski usianya sudah tidak muda lagi. "Manuel masih salah satu yang terbaik. Dia jelas kelas dunia," kata patron klub Uli Hoeneß kepada Sport Bild. "Dia bisa kembali memberi banyak hal kepada tim tahun depan. Manuel punya segalanya dari sisi karakter, juga menjadi teladan bagi para pemain muda. Dia ambisius dan tetap sangat penting bagi tim."

Setelah penampilan Piala Dunia terakhirnya yang mengecewakan bersama tim DFB, Neuer belakangan ini, sama seperti para pemain tim nasional lainnya, menikmati libur khusus yang diperpanjang. Pekan lalu ia kembali berlatih, dan saat ini ia berada di Asia bersama rombongan Munich. Namun, dalam laga uji coba melawan Jeju SK FC ia masih belum masuk skuad. Mungkin saja pada Jumat dalam laga uji coba melawan Aston Villa (pukul 14.00) ia setidaknya kembali menjaga gawang FC Bayern untuk sementara waktu.