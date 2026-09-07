Kisah bursa transfer terpanjang di klub Al Ittihad Saudi berakhir dengan kejutan yang mengejutkan. Meski Al Ameed telah mengantongi persetujuan pemain dan keinginan tegasnya, serta meski negosiasi telah mencapai tahap akhir, kesepakatan termahal musim panas ini gagal di detik-detik terakhir karena alasan yang bukan murni finansial.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" mengungkap bahwa negosiasi Al Ittihad dengan klub Belanda, Feyenoord, terkait kontrak dengan winger Aljazair, Anis Hadj Moussa, telah runtuh secara resmi. Padahal, kedua belah pihak pada Rabu lalu telah mencapai kesepakatan awal yang menetapkan kepindahan pemain seharga 27 juta euro dan meningkat menjadi 29 juta euro dengan tambahan, serta kontrak berdurasi empat tahun.

Al Ittihad tidak berhenti sampai di situ. Seiring berlanjutnya negosiasi dan permintaan Feyenoord akan lebih banyak tambahan dan syarat, klub Saudi tersebut menaikkan tawarannya secara bertahap demi memenuhi keinginan pelatih Jerman, Jens Wieffer, yang mempertahankan pemain tersebut sebagai prioritas utama setelah gagalnya kesepakatan dengan pemain Jepang, Ritsu Doan.

Tawaran terakhir mencapai 37,5 juta euro sebagai nilai dasar, dengan insentif dan tambahan yang bisa menaikkan total menjadi 42 juta euro, dalam pengorbanan finansial besar yang menegaskan bahwa komite eksekutif dan manajemen olahraga telah menaikkan batas tawaran lebih dari 10 juta euro dari jumlah yang direncanakan pada awalnya.

Namun, rintangan yang tidak berhasil dilewati Al Ittihad bukanlah pada nilai kesepakatan, melainkan pada mekanisme penjaminannya. Negosiasi terbentur oleh permintaan Feyenoord untuk mendapatkan jaminan bank penuh yang menjamin pembayaran finansialnya, sesuatu yang dianggap oleh manajemen Al Ittihad sebagai permintaan yang mustahil dipenuhi dalam kondisi saat ini.

Menurut surat kabar Saudi tersebut, penyediaan jaminan ini berarti menempatkan jumlah hingga 42 juta euro secara penuh dalam rekening khusus yang dibekukan, tetap tertahan sampai jadwal pembayaran yang disepakati. Hal ini berarti melumpuhkan kemampuan klub untuk memanfaatkan likuiditas besar tersebut sepanjang periode kewajiban.

Al Ittihad menilai bahwa pembekuan jumlah ini dengan cara demikian merupakan hal yang tidak mungkin dan tidak logis, terutama setelah konsesi finansial besar yang telah mereka berikan.

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Meski manajemen Feyenoord pada dasarnya cenderung untuk menjual pemain dan memanfaatkan imbalan bersejarah tersebut, ketiadaan kesepahaman internal penuh di dalam klub Belanda itu, disertai keberatan dari direktur olahraga maupun pelatih tim atas kepergian bintang mereka, memberi mereka dalih untuk berpegang pada jaminan bank sebagai syarat penyelesaian kesepakatan. Dengan demikian, berakhirlah salah satu negosiasi paling rumit dalam bursa transfer Al Ameed, meski mereka memiliki segalanya: kecuali jaminan.