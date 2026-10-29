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Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Jamie Redknapp mengecam Mikel Arteta yang disebutnya “agresif” karena memarahi pemain muda berbakat Arsenal, Max Dowman, di depan umum

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Jamie Redknapp mengkritik keras Mikel Arteta atas reaksi agresifnya terhadap Max Dowman di tepi lapangan setelah remaja itu menerima kartu merah saat menghadapi Fleetwood Town. Ia menegaskan bahwa manajer Arsenal tersebut seharusnya menunggu hingga berada di ruang ganti sebelum menegur penyerang muda itu.

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Arsenal tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup

Arsenal tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup pada Selasa setelah kalah adu penalti dari klub League Two, Fleetwood Town, usai bermain imbang 1-1. Namun, sorotan utama pertandingan ini adalah kartu merah yang diterima Dowman, 16 tahun, menjelang akhir laga.

Penyerang Arsenal itu diusir pada menit ke-86 karena tindakan kasar setelah menendang ke arah Harrison Neal. Dowman bereaksi spontan setelah gelandang Fleetwood tersebut melakukan tekel keras dari belakang terhadapnya. Saat Dowman meninggalkan lapangan, Arteta terlihat berbicara dengan tegas kepada pemain muda itu di tepi area teknisnya. Interaksi di tepi lapangan tersebut kemudian mendapat kritik tajam dari mantan gelandang Liverpool, Redknapp.

Redknapp kritik reaksi agresif Arteta di tepi lapangan

Redknapp menilai reaksi Arteta sangat berlebihan terhadap seorang pemain muda. Menurutnya, pembicaraan terkait tindakan disipliner semestinya selalu dilakukan secara tertutup.

"Menurut saya, Anda tidak boleh melakukan itu," kata Redknapp di The Overlap. "Pembicaraan itu harus dilakukan di ruang ganti, Anda harus menunggu. Sikapnya terhadap Dowman sangat agresif. Lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka seharusnya sudah memastikan kemenangan sebelum menit ke-85."

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Redknapp bela penyerang muda Arsenal

Meski mengkritik Arteta, Redknapp bersimpati kepada Dowman yang kehilangan kendali sesaat. Ia merasa Neal cukup beruntung lolos dari hukuman atas tekel awal yang memicu reaksi tersebut.

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"Itu tekel berbahaya," tambah Redknapp. "Pada zaman kami, orang hanya akan berkata, 'Tekel yang hebat,' dan merayakannya. Setiap kali Anda mengait kaki pemain, Anda berisiko mencederai lututnya. Saya rasa Dowman hanya bereaksi."

Arsenal bersiap menghadapi Liverpool

Arsenal telah mengajukan banding resmi atas kartu merah Dowman. Jika kartu merah itu tetap berlaku, pemain muda tersebut akan menjalani skorsing tiga pertandingan dan absen dalam laga Premier League melawan Liverpool, Hull City, dan Newcastle.

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Arsenal harus segera bangkit dari salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Carabao Cup. Tim asuhan Arteta akan bertandang ke Anfield pada Minggu untuk menghadapi Liverpool dalam laga besar Premier League. Arsenal saat ini berada di posisi kedua klasemen setelah delapan pertandingan. Mereka hanya tertinggal dari pemuncak klasemen Manchester City karena selisih gol.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo