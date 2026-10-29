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Jamie Redknapp mengkritik keras Mikel Arteta atas reaksi agresifnya terhadap Max Dowman di tepi lapangan setelah remaja itu menerima kartu merah saat menghadapi Fleetwood Town. Ia menegaskan bahwa manajer Arsenal tersebut seharusnya menunggu hingga berada di ruang ganti sebelum menegur penyerang muda itu.

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Arsenal tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup

Arsenal tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup pada Selasa setelah kalah adu penalti dari klub League Two, Fleetwood Town, usai bermain imbang 1-1. Namun, sorotan utama pertandingan ini adalah kartu merah yang diterima Dowman, 16 tahun, menjelang akhir laga.

Penyerang Arsenal itu diusir pada menit ke-86 karena tindakan kasar setelah menendang ke arah Harrison Neal. Dowman bereaksi spontan setelah gelandang Fleetwood tersebut melakukan tekel keras dari belakang terhadapnya. Saat Dowman meninggalkan lapangan, Arteta terlihat berbicara dengan tegas kepada pemain muda itu di tepi area teknisnya. Interaksi di tepi lapangan tersebut kemudian mendapat kritik tajam dari mantan gelandang Liverpool, Redknapp.

Redknapp kritik reaksi agresif Arteta di tepi lapangan

Redknapp menilai reaksi Arteta sangat berlebihan terhadap seorang pemain muda. Menurutnya, pembicaraan terkait tindakan disipliner semestinya selalu dilakukan secara tertutup.

"Menurut saya, Anda tidak boleh melakukan itu," kata Redknapp di The Overlap. "Pembicaraan itu harus dilakukan di ruang ganti, Anda harus menunggu. Sikapnya terhadap Dowman sangat agresif. Lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka seharusnya sudah memastikan kemenangan sebelum menit ke-85."

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Redknapp bela penyerang muda Arsenal

Meski mengkritik Arteta, Redknapp bersimpati kepada Dowman yang kehilangan kendali sesaat. Ia merasa Neal cukup beruntung lolos dari hukuman atas tekel awal yang memicu reaksi tersebut.

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"Itu tekel berbahaya," tambah Redknapp. "Pada zaman kami, orang hanya akan berkata, 'Tekel yang hebat,' dan merayakannya. Setiap kali Anda mengait kaki pemain, Anda berisiko mencederai lututnya. Saya rasa Dowman hanya bereaksi."

Arsenal bersiap menghadapi Liverpool

Arsenal telah mengajukan banding resmi atas kartu merah Dowman. Jika kartu merah itu tetap berlaku, pemain muda tersebut akan menjalani skorsing tiga pertandingan dan absen dalam laga Premier League melawan Liverpool, Hull City, dan Newcastle.

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Arsenal harus segera bangkit dari salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Carabao Cup. Tim asuhan Arteta akan bertandang ke Anfield pada Minggu untuk menghadapi Liverpool dalam laga besar Premier League. Arsenal saat ini berada di posisi kedua klasemen setelah delapan pertandingan. Mereka hanya tertinggal dari pemuncak klasemen Manchester City karena selisih gol.