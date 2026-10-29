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Jamie Redknapp mengecam keras Mikel Arteta atas reaksinya yang agresif terhadap Max Dowman di pinggir lapangan setelah pemain remaja itu mendapat kartu merah saat menghadapi Fleetwood Town. Ia menegaskan bahwa manajer Arsenal tersebut seharusnya menunggu hingga berada di ruang ganti untuk menegur penyerang muda itu.

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Arsenal tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup

Arsenal tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup pada Selasa setelah kalah adu penalti dari klub League Two, Fleetwood Town, usai bermain imbang 1-1. Namun, sorotan utama pertandingan ini adalah kartu merah yang diterima Dowman yang berusia 16 tahun pada pengujung laga.

Penyerang Arsenal itu diusir pada menit ke-86 karena tindakan kasar setelah menendang Harrison Neal. Dowman bereaksi sesaat setelah gelandang Fleetwood tersebut menghantamnya dengan tekel keras dari belakang. Ketika Dowman meninggalkan lapangan, Arteta terlihat berbicara dengan tegas kepada pemain muda itu di tepi area teknisnya. Interaksi di pinggir lapangan tersebut kemudian menuai kritik tajam dari mantan gelandang Liverpool, Redknapp.

Redknapp kritik reaksi keras Arteta di pinggir lapangan

Redknapp menilai reaksi Arteta terhadap pemain muda itu sangat berlebihan. Menurutnya, pembicaraan mengenai tindakan disiplin seharusnya selalu dilakukan secara tertutup.

“Saya rasa Anda tidak boleh melakukan itu,” kata Redknapp dalam The Overlap. “Pembicaraan itu harus dilakukan di ruang ganti, Anda harus menunggu. Sikapnya terhadap Dowman sangat agresif. Sebaiknya jangan katakan apa-apa. Lagi pula, mereka seharusnya sudah memastikan kemenangan sebelum menit ke-85.”

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Redknapp bela penyerang muda Arsenal

Meski mengkritik Arteta, Redknapp bersimpati kepada Dowman yang sesaat kehilangan kendali diri. Ia merasa Neal cukup beruntung lolos dari hukuman atas tekel awal yang memicu reaksi tersebut.

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“Itu tekel berbahaya,” tambah Redknapp. “Pada zaman kami, orang akan berkata, ‘Hebat sekali tekelnya,’ dan merayakannya. Setiap kali Anda mengait kaki pemain, Anda berisiko mencederai lututnya, dan saya kira Dowman bereaksi begitu saja.”

Arsenal menatap laga melawan Liverpool

Arsenal telah mengajukan banding resmi atas kartu merah Dowman. Jika kartu merah itu tetap berlaku, pemain muda tersebut akan menjalani skorsing tiga pertandingan sehingga absen dalam laga Liga Primer Inggris melawan Liverpool, Hull City, dan Newcastle.

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Arsenal harus segera bangkit dari salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Carabao Cup. Tim asuhan Arteta akan bertandang ke Anfield pada Minggu untuk menghadapi Liverpool dalam laga besar Liga Primer Inggris. Arsenal saat ini menempati posisi kedua klasemen setelah delapan pertandingan. Mereka hanya tertinggal dari pemuncak klasemen Manchester City dalam selisih gol.