Jamie O’Hara: Tottenham Hotspur Seperti Kumpulan Pemain Manja!

O'Hara menyuarakan kritiknya setelah melihat mantan klubnya tersebut menelan kekalahan di laga perdana Liga Primer Inggris melawan Everton.

Mantan gelandang Hotspur Jamie O'Hara mengkritik klub lamanya tersebut dengan menyebut skuad mereka saat ini penuh dengan pemain "biasa" yang "terlihat seperti anak-anak manja".

Spurs memulai musim baru dengan kekalahan 1-0 melawan dan manajer Jose Mourinho menyuarakan kekecewaannya setelah pertandingan dengan menyentil mereka sebagai pemain 'malas'.

Pasukan Mourinho akan menghadapi klub Bulgaria Lokomotiv Plovdiv di kualifikasi Liga Europa pada Kamis (17/9) malam setelah Spurs hanya bisa mengamankan tempat keenam di Liga Primer musim lalu.

Lebih banyak tim

Selagi klub itu hampir mengamankan kepulangan Gareth Bale, O'Hara yakin Spurs menghadapi masalah yang lebih besar untuk bergerak maju dengan skuad yang kurang berkualitas dan kurang bergairah.

"Mereka terlihat seperti sekelompok anak manja! Rekrutlah beberapa pemimpin dan karakter untuk skuad dan tarik jari Anda keluar - ini adalah Spurs yang Anda bela,” kata O'Hara kepada talkSPORT.

“Ketika Anda melihat tim itu: [Ben] Davies, rata-rata; [Toby] Alderweireld, rata-rata; [Eric] Dier, di bawah rata-rata; [Matt] Doherty, baru saja didatangkan, lumayan; [Pierre-Emile] Hojbjerg, rata-rata; [Harry] Winks, lumayan; [Delle] Alli, rata-rata; Son [Heung-Min], brilian; [Harry] Kane, brilian; Lucas Moura, standar.

“Kita butuh bek tengah yang punya kecepatan. Kami baru saja merekrut Matt Doherty dari yang telah bermain sebagai bek sayap selama bertahun-tahun; dia bukan bek kanan, dia bek sayap.

“Jadi jika Anda akan memainkannya di lapangan setinggi itu, Anda memerlukan dua bek tengah yang sangat, sangat cepat dan sangat, sangat, sangat baik untuk satu lawan satu, karena mereka akan dibiarkan terbuka.”

O’Hara menambahkan: “Mereka sangat terpencar, sulit dipercaya! Maksud saya, semua tim bisa melawan Spurs [jika seperti ini]!”

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Setelah pertandingan mereka di Bulgaria pada pertengahan pekan ini, Spurs harus kembali bermain di liga pada hari Minggu dengan laga tandang melawan .

Spurs telah menjadi berita akhir-akhir ini seiring rilis dokumenter Amazon yang berjudul 'All or Nothing', dengan mantan manajer Mauricio Pochettino baru-baru ini mengungkapkan dia hanya menonton itu selama 25 menit pertama.