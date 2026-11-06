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Jamie Carragher tetap berpegang pada penilaiannya yang kontroversial tentang hierarki sepak bola Inggris, meski pernyataannya memicu perselisihan sengit dengan pendukung Aston Villa. Mantan bek Liverpool itu sebelumnya menuai kemarahan setelah menyarankan Manchester United untuk mengincar Unai Emery, komentar yang hampir menyeretnya ke sengketa hukum.

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Pengamat Sky Sports terhindar dari langkah hukum

Mantan pemain Liverpool itu awalnya memicu kehebohan ketika menjagokan Emery untuk mengisi kursi pelatih yang kosong di Old Trafford. Pernyataan itu memancing reaksi keras dari pendukung Villa, hingga Carragher menyuruh mereka “tutup mulut kalian, sialan” di media sosial.

Klub asal Birmingham itu sempat serius mempertimbangkan langkah hukum atas luapan emosi tersebut. Namun, mereka akhirnya membatalkan rencana itu setelah menerima permintaan maaf resmi dari mantan bek Liverpool tersebut.

Carragher menjelaskan perbedaan status kedua klub

Melalui kolomnya di Telegraph, Carragher berusaha memperjelas pandangannya sembari menegaskan bahwa hierarki yang jelas masih ada dalam sepakbola. Ia menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud merendahkan klub Emery saat ini.

“Yang tak terbantahkan adalah bahwa berdasarkan setiap tolok ukur besarnya sebuah klub, United mengungguli Villa: jumlah gelar, besarnya basis suporter, kekuatan finansial, sejarah, dan status global,” tulis Carragher. “Jika dibandingkan langsung, keduanya bahkan tidak sebanding. Menurut saya, tidak kontroversial untuk mengatakan bahwa ketika klub sebesar United menginginkan pelatih atau pemain Aston Villa, secara tradisional mereka berhasil mendapatkannya.”

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Ekspektasi berbeda di Old Trafford dan Villa Park

Emery telah mengubah Villa dengan membawa klub itu menjuarai Liga Europa dan dua kali lolos ke Liga Champions dalam tiga musim. Meski meraih kesuksesan luar biasa itu, Carragher yakin tekanan terhadap pelatih di Manchester tetap berbeda.

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“United jelas belum berada di level Real Madrid, Bayern Munich, dan PSG saat ini,” tambahnya. “Namun, setiap pelatih yang datang ke Old Trafford diharapkan membangun tim yang mampu bersaing langsung dengan klub-klub raksasa Eropa itu selama masa kontraknya. Hasil di bawah itu dianggap kegagalan. Villa tidak dinilai dengan standar tersebut.

“Emery adalah pelatih terbaik Villa sejak Ron Saunders, yang membawa mereka meraih gelar juara pada 1981. Namun, ia bisa membawa timnya ke Barcelona, kalah telak 3-0, dan hasil itu akan dianggap sebagai kemunduran yang dapat dimaklumi saat menghadapi klub elite Eropa. Pelatih United tidak bisa mengalami kekalahan seperti itu tanpa mendapat sorotan lebih besar.”

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Emery bertandang ke markas Manchester United yang sedang kesulitan

Emery akan membawa Villa ke Old Trafford akhir pekan ini. Mereka akan menghadapi United, yang kini dilatih Michael Carrick dan hanya berada di atas zona degradasi berkat selisih gol.

Meski Villa ingin bangkit dari kekalahan telak pada tengah pekan di Catalonia, beban ekspektasi yang sangat besar tetap berada di pundak tuan rumah.