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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Jamie Carragher sebut Declan Rice gelandang terbaik Liga Primer 'dengan selisih jauh' setelah Arsenal mengalahkan Liverpool

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Jamie Carragher melontarkan pujian tinggi kepada Declan Rice setelah Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 atas Liverpool di Anfield melalui perjuangan sengit. Mantan bek itu dengan yakin menyebut pemain timnas Inggris tersebut sebagai gelandang terbaik di Liga Primer Inggris, jauh mengungguli para pesaingnya, setelah Rice kembali tampil dominan di lini tengah.

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Arsenal raih kemenangan besar di Anfield

Arsenal unggul tiga poin di puncak klasemen Liga Primer setelah meraih kemenangan 1-0 atas Liverpool lewat pertandingan sengit di Anfield. Hasil itu membuat mereka mengoleksi 24 poin dari sembilan pertandingan, tetap di depan rival perebutan gelar Manchester City.

Kai Havertz mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dan membungkam pendukung tuan rumah. Penyerang asal Jerman itu menyambar bola di tiang jauh setelah Declan Rice mengirim umpan brilian melintasi muka gawang.

Carragher lontarkan klaim besar soal Rice

Rice dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan itu berkat kontribusinya yang luar biasa, hingga mendapat pujian tinggi dari Carragher. Mantan bek Liverpool itu menegaskan bahwa bintang Inggris tersebut saat ini bermain di level yang jauh berbeda dari para pemain lain di posisinya.

"Dia adalah gelandang terbaik di Liga Primer, jauh di atas yang lain. Ini bahkan bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan," kata Carragher kepada Sky Sports. "Declan Rice adalah gelandang terbaik di negara ini. Dia gelandang kelas dunia. Sama sekali tidak ada keraguan soal itu. Dia salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Arsenal."

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Penampilan bertahan gemilang tanpa pemain kunci

Selain terkesan dengan kecemerlangan Rice, Carragher juga sangat mengagumi ketangguhan pertahanan Arsenal. Tim tamu benar-benar meredam lini serang Liverpool yang dibangun dengan biaya besar, dan hebatnya melakukan itu tanpa bek tengah andalan William Saliba.

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"Liverpool bermain sangat baik," ujar Carragher. "Mereka tidak melakukan cukup banyak, tetapi mereka menghadapi tim yang, dari segi pertahanan, merupakan yang terbaik di negara ini, bahkan mungkin di Eropa, dan itu pun tanpa bek tengah terbaik di dunia, William Saliba.

"Ketika Anda memikirkan gelar-gelar yang diraih Arsenal, khususnya pada ’89 dan ’91 bersama Tony Adams dan kuartet bek yang terkenal itu, saya rasa kita hampir bisa menyandingkan kuartet bek yang sekarang dengan mereka dan membandingkan keduanya.

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"Datang ke Anfield, mendapat tekanan sebesar itu, tetapi tidak membiarkan lawan melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran, atau Liverpool menciptakan peluang besar, mengingat uang yang telah mereka keluarkan untuk lini serang, adalah pencapaian yang sungguh luar biasa."

Arsenal alihkan fokus ke Eropa

Arsenal kini akan berupaya melanjutkan kemenangan tandang yang krusial ini saat mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa. Mereka akan menghadapi Slavia Prague di Liga Champions pada Rabu malam.

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Setelah menjalani pertandingan di Eropa pada tengah pekan, Arsenal akan segera kembali berlaga di Liga Primer. Mereka dijadwalkan menjamu Hull pada akhir pekan demi mempertahankan keunggulan di puncak klasemen.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo