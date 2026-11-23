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Jamie Carragher mengaku kasihan kepada Matthijs de Ligt saat Manchester United dipermalukan Liverpool 4-0 pada Minggu. Mantan bek Liverpool itu mempertanyakan keputusan "aneh" Mauricio Pochettino menurunkan pemain asal Belanda tersebut sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini dalam laga dengan intensitas setinggi itu.

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United yang bermain dengan sepuluh orang tumbang dalam laga pertama Pochettino

Pochettino menjalani awal yang buruk di bangku pelatih United ketika Liverpool tampil dominan di Anfield. Jalannya pertandingan berubah dalam 13 menit pertama, diawali kartu merah langsung untuk Leny Yoro sebelum menit ke-10 karena menghentikan Alexander Isak yang sudah terbebas menuju gawang.

Dominik Szoboszlai menghukum tim tamu lewat tendangan bebas yang dihasilkan dari pelanggaran itu, sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan melalui umpan silang Rio Ngumoha. Setelah memberi assist untuk gol kedua, Ngumoha, pemain timnas Inggris berusia 18 tahun, mencetak gol selepas jeda sebelum Victor Munoz menambah gol keempat menjelang akhir laga.

Carragher pertanyakan keputusan menurunkan De Ligt

Berbicara kepada Sky Sports, Carragher mempertanyakan keputusan Pochettino memberikan kesempatan kepada De Ligt untuk menjadi starter pertama kalinya musim ini. "Menurut saya itu keputusan yang sangat janggal," kata Carragher. "Keputusan itu begitu aneh. Bukan karena kualitasnya, sebab menurut saya dia bek tengah yang lebih baik daripada Harry Maguire jika melihat pencapaian sepanjang kariernya dan klub-klub yang pernah dibelanya.

"Namun, dia belum bermain, jadi menurunkannya dalam laga tandang di Anfield terasa sangat tidak tepat. Dia tampak kewalahan. Sampai-sampai saya benar-benar merasa kasihan kepadanya dan berharap pelatih menariknya keluar agar dia tidak terus berada dalam situasi sulit itu.

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"Dia pernah bermain untuk sejumlah klub papan atas, Bayern Munich, Ajax dan Juventus. Mereka termasuk klub-klub terbesar di dunia. Jadi, melihatnya tampil seperti itu... saya merasa kasihan kepadanya."

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Tekanan degradasi meningkat bagi Manchester United yang terpuruk

Kekalahan di Anfield memperburuk musim Manchester United di Liga Primer. Mereka kini berada di peringkat ke-19 dengan hanya delapan poin dari 11 pertandingan. Ketika ditanya tentang posisi mereka yang rawan di klasemen, kapten Bruno Fernandes mengakui bahwa skuadnya sendiri harus memulai kebangkitan. "Ini sangat menyakitkan. Ini masa yang sulit bagi kami, tetapi hanya kami yang bisa keluar dari situasi ini," katanya.

Meski kebobolan empat gol setelah Yoro diusir, gelandang itu memuji semangat rekan-rekan setimnya saat menghadapi tekanan. "Anda ingin meraih hasil, tetapi hari ini kami tidak mampu melakukannya. Ada banyak hal yang bisa kami evaluasi dan saya melihat tim menunjukkan karakter yang kuat," lanjut Fernandes. "Hasil pertandingan tidak mencerminkan hal itu, tetapi saya sangat bangga kepada semua orang di ruang ganti."

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Pochettino langsung menghadapi tantangan untuk membangkitkan tim

Pochettino tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan saat berupaya membawa United keluar dari tiga posisi terbawah setelah menjalani debut yang berat. Dengan hanya delapan poin dari 11 pertandingan liga, setiap laga mendatang sangat penting bagi upaya mereka untuk beranjak dari peringkat ke-19.

Memulihkan kepercayaan diri akan sangat penting setelah kekalahan telak itu, terutama bagi lini pertahanan yang terdampak kartu merah Yoro dan kembalinya De Ligt yang masih belum tampil optimal. Pochettino harus segera mengubah karakter tim di ruang ganti yang disoroti Fernandes menjadi poin-poin yang sangat dibutuhkan.