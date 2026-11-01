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Jamie Carragher khawatir Ryan Gravenberch mungkin tak akan pernah bangkit setelah posisinya diberikan kepada Trey Nyoni yang berusia 19 tahun. Nyoni menjalani penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Primer Inggris saat menghadapi Arsenal di Anfield pada Minggu. Andoni Iraola mencadangkan pemain timnas Belanda itu untuk laga krusial tersebut, keputusan yang menurut Carragher akan menjadi "pukulan telak" bagi gelandang berpengalaman itu.

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Nyoni jadi starter untuk pertama kalinya di Liga Primer saat menghadapi Arsenal

Iraola mengambil keputusan berani dengan menurunkan Nyoni sebagai starter untuk pertama kalinya di Liga Primer dalam laga besar hari Minggu, sementara Gravenberch berada di bangku cadangan. Pemain remaja itu telah mencatatkan 20 penampilan untuk Liverpool, 14 di antaranya musim ini, dan pernah menjadi starter di Liga Champions.

Gravenberch kembali bermain dalam kemenangan atas Brighton setelah menjalani skorsing satu pertandingan akibat kartu merahnya melawan Manchester City. Ia kemudian menjadi starter bersama Nyoni saat Liverpool mengalahkan Chelsea lewat adu penalti di Carabao Cup pada Rabu, setelah laga berakhir 1-1. Alexis Mac Allister berduet dengan pemain muda itu di belakang Florian Wirtz, sementara Dominik Szoboszlai berada di bangku cadangan setelah cedera.

Carragher: Selalu sulit bagi pemain senior untuk bangkit

Berbicara kepada Sky Sports, Carragher mengatakan: "Satu hal yang menonjol dari manajer sejauh ini adalah dia tidak takut mengambil keputusan besar. Dia mencadangkan Gravenberch sejak awal, setelah pertandingan pertama musim ini, saat tandang ke Newcastle. Dia juga tidak memainkan [Milos] Kerkez, pemain yang sudah dikenalnya sebelumnya. Dia beberapa kali mengganti pemain sayap pada kesempatan yang berbeda.

"Menurut saya, kita semua bisa mengingat masa ketika masih menjadi pemain muda; saat pertama kali sebagai pemain muda Anda dipilih mengungguli pemain yang Anda [anggap] sudah mapan. Saya rasa, selalu sulit bagi pemain senior untuk bangkit dari situ. Bukan berarti dia tidak bisa kembali, tetapi Iraola menunjukkan bahwa dia lebih percaya kepada pemain berusia 19 tahun yang terus berkembang dan kariernya menanjak. Saya rasa itu akan menjadi pukulan berat bagi Gravenberch." Mengenang awal kiprahnya sendiri, ia menambahkan: "Saya selalu ingat Michael Thomas, gelandang tengah, dan manajer Roy Evans memilih saya untuk bermain."

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Iraola percaya kepada Nyoni '100 persen', Sturridge dukung keputusannya

Menjelaskan pilihannya kepada Sky Sports, Iraola mengatakan: "Ini bukan soal saya, melainkan Trey. Dia telah menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas yang dibutuhkan. Dia tampil sangat baik saat menguasai bola untuk kami, juga sangat baik tanpa bola. Dia memahami permainan. Tentu ini tantangan besar baginya, tetapi kami percaya kepadanya 100 persen. Dia menjangkau area yang luas dan agresif tanpa bola, tenang saat menguasai bola, serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan setimnya."

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Mantan striker Liverpool Daniel Sturridge setuju dengan keputusan itu. Ia mengatakan: "Saya suka keputusan itu. Saya suka, sungguh. Menurut saya Trey tampil sangat baik sejauh musim ini. Dia terlihat begitu nyaman saat menguasai bola. Tidak ragu turun ke antara para pemain bertahan. Dia mampu mengirim umpan di antara lini. Dia juga sering memotong umpan. Gravenberch belum tampil dalam performa terbaiknya. Kita tahu dia pemain top, pemain yang meraih penghargaan pemain muda terbaik dua musim lalu; juga juara Liga Primer, seperti yang kita tahu. Menurut saya, keputusan manajer bisa dibilang tepat. Gravenberch sedang tidak dalam kondisi terbaik, tetapi saya yakin dia bisa kembali ke performa terbaiknya. Jangan ragukan itu."

Gravenberch harus berjuang merebut kembali tempatnya

Gravenberch, yang bergabung dari Bayern Munich dengan nilai transfer €40 juta pada 2023, telah mencatatkan 149 penampilan untuk Liverpool, mencetak 10 gol dan memberikan 13 assist. Musim ini, ia bermain dalam 12 pertandingan selama 663 menit, dengan satu assist.

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Kontraknya berlaku hingga 2032, tetapi seberapa cepat ia merebut kembali tempatnya mungkin bergantung pada bagaimana Nyoni menghadapi Arsenal.