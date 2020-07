Jamie Carragher Samakan Situasi Kepa Arrizabalaga Dengan Loris Karius

Legenda sekaligus pandit Sky Sports, Jamie Carragher, mengatakan bahwa situasi yang dialami dengan kipernya, Kepa Arrizabalaga, sama seperti The Reds saat masih bersama Loris Karius.

Tengah pekan ini, Chelsea dikalahkan Liverpool dengan skor mencolok 5-3 pada lanjutan Liga Primer Inggris di Anfield.

Dengan sisa satu laga, lima gol yang bersarang ke gawang Kepa tersebut menjadikan Chelsea kini kebobolan hingga 54 gol di EPL musim ini.

Jumlah tersebut bahkan tidak lebih baik dari —penghuni urutan ke-16 klasemen sementara—yang kemasukan satu gol lebih sedikit.

Catatan negatif itu pula yang bikin musim Chelsea kali ini menjadi yang terburuk dalam hal kebobolan sejak abad ke-21 dimulai pada 2001.

Chelsea have now conceded 54 league goals this season, the most they have ever conceded in a a single league campaign in the 21st century.



13% of those goals were scored by Liverpool. 😬 pic.twitter.com/mQMoHqwVuJ