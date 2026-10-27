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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Jamie Carragher beri pengingat soal Tottenham! Legenda Liverpool itu menegaskan Harry Kane tak akan pernah meraih Ballon d'Or di Tottenham Hotspur

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Jamie Carragher memberikan penilaian blak-blakan atas kemenangan bersejarah Harry Kane dalam Ballon d’Or. Menurutnya, sang striker tidak akan meraih penghargaan itu jika tetap bertahan di Tottenham. Mantan bek Liverpool itu meyakini kepindahan kapten timnas Inggris tersebut ke Jerman menjadi faktor penentu bagi pengakuan individu yang diraihnya di panggung dunia.

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Kemenangan bersejarah bagi Inggris

Kane resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia setelah meraih Ballon d'Or 2026, mengungguli bintang-bintang seperti Kylian Mbappe dan Lamine Yamal. Keberhasilan pemain berusia 33 tahun itu menyusul musim yang luar biasa, ketika ia mencetak 73 gol untuk klub dan negaranya, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai ikon sepakbola modern.

Dengan meraih penghargaan tersebut, ia menjadi pemain Inggris pertama yang memenanginya sejak Michael Owen pada 2001, mengakhiri penantian 25 tahun Inggris. Penyerang Bayern Munich itu juga meraih Sepatu Emas Eropa musim lalu dan membawa Inggris finis di peringkat ketiga Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Mantan bek Liverpool, Carragher, langsung memuji pencapaian luar biasa sang penyerang. "Saya sangat senang. Kariernya sungguh luar biasa, dia pemain yang hebat, dan sebagai sebuah negara, kami belum punya cukup banyak pemenang Ballon d'Or," ujar pengamat sepakbola itu kepada Sky Sports. Carragher menyoroti panjangnya penantian akan pemenang asal Inggris dengan menyebut mantan rekan setimnya, Owen. Ia juga memprediksi Jude Bellingham dari Real Madrid bisa menjadi pemain berikutnya yang mengikuti jejak Kane sebagai salah satu "pemain terhebat pada era mereka."

Faktor Bayern Munich

Di tengah perayaan atas keberhasilan individu Kane, perhatian pun beralih ke keputusannya meninggalkan London Utara pada 2023. Sejak menukar Premier League dengan Bundesliga, sang penyerang menikmati periode ketajaman yang belum pernah ia alami sebelumnya, dengan torehan 156 gol hanya dalam 159 penampilan bersama Bayern Munich.

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Produktivitas tersebut, ditambah konsistensi Bayern mencapai fase-fase akhir kompetisi Eropa, memberi Kane kesempatan yang ia butuhkan untuk akhirnya meyakinkan para pemilih Ballon d'Or. Sebelumnya, banyak yang mempertanyakan keputusannya meninggalkan peluang mengejar rekor gol Alan Shearer di Premier League. Namun, keraguan itu kini terjawab setelah ia menyandang status sebagai pemain nomor satu dunia.

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"Saya kira dia mungkin terobsesi dengan rekor gol di Premier League, tetapi dia terobsesi dengan rekor gol secara keseluruhan, bukan hanya rekor itu," jelas Carragher. Menurutnya, bermain untuk salah satu klub besar Eropa memberi sang penyerang sorotan yang diperlukan untuk meraih penghargaan individu bergengsi. Terkait kemenangan Kane di Ballon d'Or, Carragher menilai kepindahan itu memang perlu dilakukan sang penyerang agar dipandang sebagai kandidat serius di level ini.


Tak ada harapan di Tottenham

Bagian paling tajam dari analisis Carragher tertuju pada mantan klub Kane, Tottenham Hotspur. Meski menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dan legenda Premier League, Kane tidak pernah meraih trofi bergengsi selama bertahun-tahun membela klub di N17 itu. Carragher yakin bahwa sekalipun mencatatkan statistik individu yang sama, ketiadaan trofi bersama tim dan rekam jejak di Champions League saat membela Tottenham akan membuat Kane mustahil memenangi Ballon d'Or.

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"Namun, kepindahan itu juga memberinya peluang besar untuk memenangi Champions League dan masuk dalam pertimbangan pemilihan Ballon d'Or," tambah Carragher, sebelum menyampaikan penilaian akhirnya terkait Tottenham. "Harry Kane tidak mungkin memenangi Ballon d'Or jika dia bermain untuk Tottenham."

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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