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James Trafford tampil fenomenal dan memperkuat peluangnya untuk secara permanen menggeser Jordan Pickford sebagai kiper utama Inggris setelah Leeds United meraih hasil imbang 0-0 melalui perjuangan keras melawan Sunderland. Meski angin bertiup sangat kencang di Stadium of Light pada Minggu, Trafford melakukan empat penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tidak kebobolan dan menegaskan kelayakannya membela tim nasional.

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Penyelamatan heroik di tengah angin berputar di Wearside

Pertandingan di Stadium of Light sangat terganggu oleh angin yang berputar, sehingga Leeds dan Sunderland kesulitan memberikan tekanan secara berkelanjutan. Namun, Trafford menghadirkan aksi-aksi paling menonjol yang semakin memanaskan perdebatan soal posisi penjaga gawang utama Inggris.

Trafford dua kali menggagalkan peluang penyerang Sunderland yang kembali bermain, Brian Brobbey, pada babak pertama. Ia lebih dulu menepis sepakan sulit yang memantul dari tepi kotak penalti dengan menjulurkan tubuh sepenuhnya, lalu menerjang pada saat yang tepat untuk menghentikan peluang satu lawan satu di luar kotak gawangnya yang berjarak 5,5 meter dari garis gawang.

Performa lebih baik di kompetisi domestik menekan Pickford

Trafford tetap sigap setelah jeda, dengan melakukan dua penyelamatan krusial lainnya untuk menggagalkan peluang Nilson Angulo. Penampilannya yang meyakinkan di bawah mistar menunjukkan alasan Leeds mengeluarkan £40 juta untuk merekrutnya dari Manchester City pada musim panas.

Dalam delapan pertandingan Premier League musim ini, Trafford mencatatkan tiga nirbobol dan hanya kebobolan enam gol. Sebaliknya, Pickford juga mencatatkan tiga nirbobol, tetapi kebobolan sembilan gol bersama Everton dalam periode yang sama. Catatan itu semakin memanaskan persaingan memperebutkan posisi penjaga gawang tim nasional.

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Persaingan sehat di tengah sorotan terhadap tim nasional

Trafford mencatatkan penampilan ketiga dan keempatnya di tim nasional senior di bawah Thomas Tuchel dalam pertandingan Nations League pada Oktober. Ia menjadi starter saat Inggris kalah 3-2 dari Spanyol dan menang 2-0 atas Ceko, sebelum Pickford kembali dan mencatatkan nirbobol dalam kemenangan 7-0 atas Kroasia serta 3-0 atas Ceko. Meski hierarki penjaga gawang mendapat sorotan tajam dari media, Trafford tetap menjalin hubungan baik dengan rivalnya.

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Berbicara kepada The Guardian pada September, Trafford mengatakan: "Saya dan Picks sama-sama berasal dari Inggris utara dan kami sangat akrab. Dalam sepakbola, kenyataannya semua orang bersaing untuk masuk susunan pemain utama. Bermain untuk Inggris dan menjadi starter adalah impian setiap penjaga gawang dan setiap pesepakbola. Semua orang yakin mereka bisa menjadi starter. Mereka hanya berusaha membuktikannya setiap hari."

Bagaimana kelanjutan persaingan penjaga gawang Inggris?

Leeds kini mencatatkan lima hasil imbang dalam delapan pertandingan pertama mereka, sementara Trafford terus memberikan tekanan besar kepada Pickford.

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Persaingan memperebutkan posisi penjaga gawang utama akan berlanjut pada jeda internasional November mendatang, ketika Inggris menghadapi Kroasia dan Spanyol dalam dua pertandingan terakhir mereka di Grup 3 Nations League.



