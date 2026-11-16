James Trafford atau Jordan Pickford? Thomas Tuchel Bicara Soal Status Kiper Nomor Satu Inggris Usai Aksi Heroik di Akhir Laga Pastikan Kemenangan atas Spanyol di Nations League

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James Trafford memicu dilema besar dalam pemilihan pemain bagi Thomas Tuchel setelah tampil menonjol dalam kemenangan dramatis Inggris atas Spanyol. Kiper muda tersebut memainkan peran krusial dalam kemenangan 3-2 itu, sehingga pelatih Inggris angkat bicara mengenai persaingan yang kian memanas untuk memperebutkan seragam nomor satu.

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Trafford Tampil Kokoh Saat Inggris yang Bermain dengan Sepuluh Orang Selamat dari Ancaman Spanyol di Akhir Laga

Bermain penuh di Madrid, Trafford membantu Inggris meraih kemenangan dramatis 3-2 atas sang juara dunia di Nations League . Gol-gol dari Harry Kane, Ezri Konsa, dan Ben White membawa tim tamu unggul meyakinkan 3-0 dalam 57 menit pertama.

Jalannya laga berubah drastis ketika Elliot Anderson menerima kartu merah langsung dan Mikel Oyarzabal mengeksekusi penalti yang dihasilkan dari insiden tersebut. Nico Williams kembali mencetak gol pada menit ke-75 sehingga memicu menit-menit akhir yang menegangkan, tetapi Trafford menggagalkan upaya tuan rumah menyamakan kedudukan lewat penyelamatan ganda yang memukau di penghujung laga.

Tuchel Puji Aksi Heroik Trafford di Akhir Laga

Seusai peluit panjang, Tuchel menegaskan bahwa Inggris tidak memiliki kiper nomor satu yang sudah ditetapkan dan menantang skuadnya untuk bersaing memperebutkan setiap posisi. Berbicara dalam konferensi pers pascalaga, pelatih Inggris itu memuji cara Trafford menghadapi tekanan besar di Madrid.

"Sangat bagus. Itu tugasnya, untuk memperkecil jarak. Kami menginginkan persaingan di semua posisi. Kami perlu melihat Trafford dalam momen-momen bertekanan tinggi," kata Tuchel. "Penyelamatan yang paling jelas, yang membuatnya layak mendapat pujian penuh, adalah penyelamatan ganda di penghujung laga. Benar-benar brilian."

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Dominasi Panjang Pickford Terancam Saat Trafford Tampil Mengesankan dengan Bola

Kiper Everton, Pickford, telah menjadi pilihan utama Inggris yang tak tergantikan sejak 2018 dengan mengoleksi 94 penampilan internasional. Namun, di usia 24 tahun, delapan tahun lebih muda dari Pickford, Trafford dengan cepat muncul sebagai calon penerus yang serius, meski ia belum sepenuhnya menggeser sang kiper senior.

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Selain kemampuannya menghalau tembakan, Tuchel juga menyoroti ketenangan Trafford saat menguasai bola dalam membangun serangan dari belakang.

"Ada banyak hal yang harus dilakukan dalam membangun serangan dari lini paling belakang juga, dan ia melakukannya dengan sangat, sangat baik, bersama semua orang di sekitarnya," tambah pelatih asal Jerman itu. "Tidak pernah kehilangan konsentrasi, tidak pernah kehilangan fokus, tidak pernah kehilangan visi untuk menemukan pemain yang bebas guna melewati pressing dan membawa permainan ke separuh lapangan lawan. Bersama semua pemain lainnya, ia menjadi bagian dari performa tim yang fantastis."

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Inggris Menanti Undian Perempat Final Nations League Usai Menjadi Juara Grup

Kemenangan di Madrid memastikan Inggris finis di posisi pertama grup sekaligus mengamankan tempat di perempat final Nations League pada Maret mendatang untuk menghadapi salah satu runner-up dari grup lain.

Perhatian kini beralih ke undian pada hari Jumat, dengan laga-laga terakhir di Grup A2 dan A4 pada Senin dan Selasa yang akan menentukan sisa calon lawan Inggris. Belgia sudah memastikan posisi kedua di Grup A1 , sehingga mereka menjadi calon lawan bagi tim asuhan Tuchel.