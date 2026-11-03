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Kapten Everton, James Tarkowski, mendukung Kiernan Dewsbury-Hall untuk mendapat kesempatan di level internasional. Menurutnya, sang gelandang layak mendapat tempat di skuad Inggris. Setelah serangkaian penampilan dominan Dewsbury-Hall bersama Everton, Tarkowski yakin rekan setimnya itu telah menunjukkan lebih dari cukup untuk menarik perhatian pelatih Inggris, Thomas Tuchel.

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Andalan baru Everton tampil menggila

Mantan pemain Leicester City itu mengalami peningkatan pesat sejak tiba di Goodison Park dan menjadi sosok penting dalam kebangkitan Everton belakangan ini. Penampilannya dalam kemenangan 1-0 di St James' Park membuatnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan, hanya beberapa hari setelah ia menginspirasi Everton meraih kemenangan atas lawan yang sama di Piala Carabao.

Pemain berusia 28 tahun itu unggul secara statistik atas hampir semua pemain di lapangan dalam laga Liga Primer, Senin. Dewsbury-Hall mencatatkan tiga umpan kunci dan berhasil dalam seluruh upaya menggiring bolanya, dengan tingkat keberhasilan 100 persen. Kontribusi fisiknya pun tak kalah mengesankan. Ia menempuh jarak 11,9 km, catatan tertinggi kedua di antara seluruh pemain sepanjang 90 menit pertandingan.

"Saya sebenarnya tidak suka memujinya karena dia selalu memberi tahu saya betapa bagusnya dia!" canda Tarkowski dalam wawancara dengan situs resmi klub. "Tidak, dia berada di level tertinggi. Sungguh. Menurut saya, dia kini memiliki kepercayaan diri untuk selalu menjadi pemain yang membawa perubahan. Dia terus-menerus meminta bola dan tampil luar biasa untuk kami."

Dukungan kapten untuk Dewsbury-Hall

Pelatih Inggris Thomas Tuchel dijadwalkan mengumumkan skuad pertamanya pada Jumat untuk pertandingan UEFA Nations League mendatang. Inggris akan menghadapi Kroasia dan Spanyol, yang memberi pelatih asal Jerman itu kesempatan pertamanya untuk membentuk tim. Tarkowski yakin konsistensi Dewsbury-Hall di kasta tertinggi seharusnya menempatkannya di urutan terdepan untuk menjalani debut bersama tim senior.

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"Menurut saya, dia seharusnya sudah berada di skuad Inggris. Tentu saja, di posisinya, skuad Inggris sudah memiliki begitu banyak pemain berkualitas, jadi tidak mudah baginya," lanjut sang bek.

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Performa gemilang di bawah asuhan Moyes

Kontribusi sang gelandang menjadi bagian penting dari taktik David Moyes musim ini. Pelatih asal Skotlandia itu telah menemukan cara untuk memaksimalkan kreativitasnya. Dewsbury-Hall menunjukkan kemauan untuk mengatur tempo pertandingan. Ia kerap turun ke belakang untuk menjemput bola sebelum membawa tim maju saat beralih ke fase menyerang. Kematangan taktis ini tidak luput dari perhatian rekan-rekan setimnya maupun pendukung setia Everton di Goodison Park.

"Saya melihatnya setiap hari, kualitas yang ia bawa, dan juga mentalitas yang ia hadirkan dalam tim. Jadi, saya sangat senang untuknya. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus tampil seperti selama ini, dan semoga panggilan itu datang," ujarnya,

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Persaingan memperebutkan tempat

Meski kapten Everton itu yakin akan kualitas rekan setimnya, ia mengakui persaingan memperebutkan tempat di lini tengah Inggris sangat ketat. Dengan pemain seperti Jude Bellingham, Declan Rice, dan Kobbie Mainoo yang kerap menjadi pilihan, menembus skuad tetap menjadi salah satu tantangan tersulit di sepakbola dunia. Namun, kemampuan Dewsbury-Hall untuk menghadirkan kreativitas sekaligus berlari dengan intensitas tinggi menawarkan karakteristik tersendiri untuk dipertimbangkan Tuchel.

Jeda internasional mendatang menjadi awal baru bagi sejumlah pemain yang berada di pinggiran skuad. Jika Dewsbury-Hall terus mencatatkan statistik impresif di Liga Primer, staf tim nasional akan semakin sulit mengabaikannya.