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James Milner akan kembali ke Anfield dalam momen yang emosional setelah dipastikan menjadi peserta pertama dalam laga amal Liverpool Legends mendatang. Gelandang serbabisa itu, yang mengakhiri karier bermainnya yang gemilang pada akhir musim 2025/26, akan kembali membela klub tempat ia menjalani tahun-tahun paling sukses dalam kariernya.

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Nama pertama dalam daftar susunan pemain

Pemain berusia 40 tahun itu baru-baru ini pensiun setelah menjalani karier profesional selama 24 tahun, yang ditutup dengan periode terakhirnya bersama Brighton. Ia mencatatkan 658 penampilan bersama enam klub, tetapi paling dikenang berkat delapan tahun yang luar biasa di Merseyside.

Kini, Milner akan kembali mengenakan sepatu bolanya pada 27 Maret 2027. Ia diumumkan sebagai pemain pertama yang memastikan diri tampil dalam pertandingan tahunan LFC Legends, yang mempertemukan mantan bintang Liverpool dengan para ikon Inter.

Milner «sangat antusias» untuk kembali

Mengungkapkan kegembiraannya menjelang laga ekshibisi tersebut, Milner menegaskan kedekatannya dengan klub dan para suporternya. Ia mengakui kesempatan bermain di Anfield mustahil ditolak.

«Saya sangat senang mendapat kesempatan mengenakan seragam merah lagi dan kembali bermain di Anfield,» kata Milner kepada situs resmi klub. «Anfield adalah tempat yang istimewa, dan bermain di sana di hadapan para suporter memberikan perasaan yang tiada duanya.

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«Yang membuat pertandingan para legenda ini begitu istimewa adalah maknanya yang lebih dari sekadar sepakbola. Ini kesempatan untuk memberikan sesuatu kembali kepada para suporter sekaligus mendukung kerja LFC Foundation. Saya senang menjadi orang pertama yang mendaftar dan tak sabar untuk ambil bagian.»

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Karier penuh gelar dan kontribusi bagi masyarakat

Pengumuman itu disertai pujian tinggi dari klub. Sebuah pernyataan merinci kontribusi besarnya pada era Jurgen Klopp: «Mantan wakil kapten Liverpool, Milner, yang baru-baru ini mengakhiri karier luar biasa selama 24 tahun di Premier League, menjadi pemain pertama yang dipastikan masuk tim tuan rumah.

«Gelandang itu menjalani delapan tahun yang sukses bersama Liverpool setelah bergabung melalui transfer bebas dari Manchester City pada 2015. Ia mencatatkan 332 penampilan dan memainkan peran penting dalam salah satu era tersukses dalam sejarah klub. Sebagai teladan dalam hal konsistensi, fleksibilitas, dan profesionalisme, Milner membantu Liverpool meraih enam gelar utama, termasuk Liga Champions pada 2019 dan gelar Premier League pada 2020.»

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Di luar prestasinya di lapangan, James Milner Foundation telah bermitra dengan LFC Foundation selama satu dekade. Upaya bersama mereka telah membantu ribuan anak setempat melalui kamp liburan dan program sepakbola gratis di Anfield dan Toxteth.

Melengkapi skuad

Pemain lain yang akan bergabung dengan skuad Liverpool Legends akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang, menjelang pertandingan melawan Inter yang dimulai pukul 15.00.

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Pertandingan amal sebelumnya terbukti sangat sukses, dengan 10 laga mengumpulkan lebih dari £10 juta untuk proyek-proyek masyarakat. Pertemuan terakhir berakhir imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund dan menghadirkan kembali Klopp di tepi lapangan Anfield sebagai asisten pelatih, sehingga menetapkan standar tinggi bagi acara musim semi mendatang.