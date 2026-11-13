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FBL-ENG-PR-MAN CITY-LIVERPOOLGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

James Milner konfirmasi kembalinya ke Liverpool yang emosional, ikon klub itu bersiap kembali 'mengenakan seragam merah' di Anfield

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James Milner akan kembali ke Anfield dalam momen yang emosional setelah dipastikan menjadi peserta pertama dalam laga amal Liverpool Legends mendatang. Gelandang serbabisa itu, yang mengakhiri karier bermainnya yang gemilang pada akhir musim 2025/26, akan kembali membela klub tempat ia menjalani tahun-tahun paling sukses dalam kariernya.

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Nama pertama dalam daftar susunan pemain

Pemain berusia 40 tahun itu baru-baru ini pensiun setelah menjalani karier profesional selama 24 tahun, yang ditutup dengan periode terakhirnya bersama Brighton. Ia mencatatkan 658 penampilan bersama enam klub, tetapi paling dikenang berkat delapan tahun yang luar biasa di Merseyside.

Kini, Milner akan kembali mengenakan sepatu bolanya pada 27 Maret 2027. Ia diumumkan sebagai pemain pertama yang memastikan diri tampil dalam pertandingan tahunan LFC Legends, yang mempertemukan mantan bintang Liverpool dengan para ikon Inter.

Milner «sangat antusias» untuk kembali

Mengungkapkan kegembiraannya menjelang laga ekshibisi tersebut, Milner menegaskan kedekatannya dengan klub dan para suporternya. Ia mengakui kesempatan bermain di Anfield mustahil ditolak.

«Saya sangat senang mendapat kesempatan mengenakan seragam merah lagi dan kembali bermain di Anfield,» kata Milner kepada situs resmi klub. «Anfield adalah tempat yang istimewa, dan bermain di sana di hadapan para suporter memberikan perasaan yang tiada duanya.

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«Yang membuat pertandingan para legenda ini begitu istimewa adalah maknanya yang lebih dari sekadar sepakbola. Ini kesempatan untuk memberikan sesuatu kembali kepada para suporter sekaligus mendukung kerja LFC Foundation. Saya senang menjadi orang pertama yang mendaftar dan tak sabar untuk ambil bagian.»

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Karier penuh gelar dan kontribusi bagi masyarakat

Pengumuman itu disertai pujian tinggi dari klub. Sebuah pernyataan merinci kontribusi besarnya pada era Jurgen Klopp: «Mantan wakil kapten Liverpool, Milner, yang baru-baru ini mengakhiri karier luar biasa selama 24 tahun di Premier League, menjadi pemain pertama yang dipastikan masuk tim tuan rumah.

«Gelandang itu menjalani delapan tahun yang sukses bersama Liverpool setelah bergabung melalui transfer bebas dari Manchester City pada 2015. Ia mencatatkan 332 penampilan dan memainkan peran penting dalam salah satu era tersukses dalam sejarah klub. Sebagai teladan dalam hal konsistensi, fleksibilitas, dan profesionalisme, Milner membantu Liverpool meraih enam gelar utama, termasuk Liga Champions pada 2019 dan gelar Premier League pada 2020.»

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Di luar prestasinya di lapangan, James Milner Foundation telah bermitra dengan LFC Foundation selama satu dekade. Upaya bersama mereka telah membantu ribuan anak setempat melalui kamp liburan dan program sepakbola gratis di Anfield dan Toxteth.

Melengkapi skuad

Pemain lain yang akan bergabung dengan skuad Liverpool Legends akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang, menjelang pertandingan melawan Inter yang dimulai pukul 15.00.

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Pertandingan amal sebelumnya terbukti sangat sukses, dengan 10 laga mengumpulkan lebih dari £10 juta untuk proyek-proyek masyarakat. Pertemuan terakhir berakhir imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund dan menghadirkan kembali Klopp di tepi lapangan Anfield sebagai asisten pelatih, sehingga menetapkan standar tinggi bagi acara musim semi mendatang.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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