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James Milner sudah lama dianggap sebagai salah satu pesepakbola paling berdedikasi dalam sejarah Liga Primer, dan kini ia membuktikan bahwa staminanya yang legendaris masih prima. Mantan pemain timnas Inggris itu mengikuti Maraton New York yang menguras tenaga akhir pekan ini dan mencatatkan hasil yang sangat mengesankan dalam debutnya menempuh jarak 42,125 kilometer.

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Eks gelandang tampil gemilang di New York

Setelah mengakhiri karier sepak bolanya yang berlangsung selama dua dekade pada musim panas ini, Milner menguji kebugarannya yang terkenal prima di lintasan maraton New York. Pria berusia 40 tahun itu mencapai garis finis dengan catatan waktu impresif tiga jam, sembilan menit, dan empat detik.

Di rute yang lebih dikenal dengan tanjakannya yang menguras tenaga ketimbang peluang mencatat waktu cepat, mantan pemain Brighton dan Aston Villa itu membukukan kecepatan rata-rata tujuh menit 12 detik per 1,61 kilometer, atau sekitar empat menit 28 detik per kilometer.

Sesuai strategi sebelum lomba, Milner memulai dengan agresif alih-alih mengatur kecepatannya. Ia menuntaskan paruh pertama dalam satu jam 31 menit, lalu berjuang melewati tahap-tahap akhir untuk menyelesaikan paruh kedua dalam satu jam 38 menit.

Masalah lutut nyaris menggagalkan ambisi berlarinya

Menjelang keikutsertaan pertamanya dalam ajang maraton utama dunia, Milner mengakui bahwa tantangan terbesarnya adalah “meningkatkan jarak tempuh tanpa mengalami cedera”, terutama karena klub-klubnya sebelumnya membatasi porsi larinya pada akhir kariernya. Pemain asal Inggris itu juga mengakui bahwa ia mungkin bisa mencatat waktu lebih cepat saat masih muda.

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“Beberapa tahun lalu, saya merasa pasti bisa mencatat waktu di bawah tiga jam,” jelasnya. “Karier saya terus berlanjut semakin lama. Dua tahun lalu, saya menjalani operasi lutut, dan ketika saya sadar setelah operasi, saya tidak bisa mengangkat kaki saya. Saya menjalani operasi kedua pada hari itu untuk memeriksanya, lalu saya tidak bisa mengangkat kaki selama enam bulan. Saya mengalami kerusakan saraf.

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“Jadi, setelah sempat tidak bisa berjalan dengan baik dan mungkin tidak akan pernah bisa berjalan lagi, kemudian kembali bermain sepak bola di Liga Primer dan semoga bisa menyelesaikan maraton, saya tidak ingin terlalu terpaku pada catatan waktu.”

Pengalaman di Liga Primer terbukti berguna di lintasan lari

Peralihan Milner yang mulus ke lari jarak jauh tidak akan mengejutkan banyak orang. Semasa di Liverpool, ia dikenal selalu unggul dalam sesi latihan ambang laktat pramusim klub yang melelahkan, berkali-kali bertahan lebih lama daripada rekan-rekan setimnya hingga mereka tumbang karena kelelahan. Ia juga memiliki pengalaman lari lintas alam sejak kecil.

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Meski catatan waktu debutnya sangat baik, Milner masih sedikit tertinggal dari sesama mantan pesepak bola profesional dalam catatan maraton. Legenda Bayern Munich Arjen Robben dan mantan bintang Arsenal Aaron Ramsey masing-masing telah menembus batas tiga jam di Rotterdam dan Stockholm, tetapi keduanya juga membutuhkan lebih dari tiga jam pada percobaan pertama mereka.

Pelari elite masih satu tingkat di atas

Meski tampil luar biasa, catatan waktu Milner tentu masih tertinggal dari para pelari elite. Sesama debutan, Andreas Almgren, yang meraih emas nomor 10.000 meter Eropa pada musim panas, menjadi juara dengan waktu dua jam, enam menit, dan satu detik. Ia mengungguli Yemaneberhan Crippa dari Italia dengan selisih 13 detik, sementara Kamohelo Mofolo dari Lesotho tertinggal 12 detik lagi.

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Sementara itu, lomba putri menyajikan akhir yang menegangkan. Sheila Chepkirui dari Kenya meraih gelar Maraton New York keduanya dengan waktu dua jam, 24 menit, dan 36 detik. Pelari Amerika Serikat Jessica McClain finis tepat di belakangnya setelah melesat pada tahap akhir untuk mengungguli Hellen Obiri dari Kenya dengan selisih hanya satu detik.