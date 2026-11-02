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Alfred Dunhill Links Championship - PreviewsGetty Images
Muhammad Zaki
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James Milner kejutkan penggemar dengan catatan waktu luar biasa di Maraton New York, ikon Liverpool dan Manchester City itu buktikan kebugarannya masih prima pada usia 40 tahun

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James Milner sudah lama dianggap sebagai salah satu pesepakbola paling berdedikasi dalam sejarah Liga Primer, dan kini ia membuktikan bahwa staminanya yang legendaris masih prima. Mantan pemain timnas Inggris itu mengikuti Maraton New York yang menguras tenaga akhir pekan ini dan mencatatkan hasil yang sangat mengesankan dalam debutnya menempuh jarak 42,125 kilometer.

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Eks gelandang tampil gemilang di New York

Setelah mengakhiri karier sepak bolanya yang berlangsung selama dua dekade pada musim panas ini, Milner menguji kebugarannya yang terkenal prima di lintasan maraton New York. Pria berusia 40 tahun itu mencapai garis finis dengan catatan waktu impresif tiga jam, sembilan menit, dan empat detik.

Di rute yang lebih dikenal dengan tanjakannya yang menguras tenaga ketimbang peluang mencatat waktu cepat, mantan pemain Brighton dan Aston Villa itu membukukan kecepatan rata-rata tujuh menit 12 detik per 1,61 kilometer, atau sekitar empat menit 28 detik per kilometer.

Sesuai strategi sebelum lomba, Milner memulai dengan agresif alih-alih mengatur kecepatannya. Ia menuntaskan paruh pertama dalam satu jam 31 menit, lalu berjuang melewati tahap-tahap akhir untuk menyelesaikan paruh kedua dalam satu jam 38 menit.

Masalah lutut nyaris menggagalkan ambisi berlarinya

Menjelang keikutsertaan pertamanya dalam ajang maraton utama dunia, Milner mengakui bahwa tantangan terbesarnya adalah “meningkatkan jarak tempuh tanpa mengalami cedera”, terutama karena klub-klubnya sebelumnya membatasi porsi larinya pada akhir kariernya. Pemain asal Inggris itu juga mengakui bahwa ia mungkin bisa mencatat waktu lebih cepat saat masih muda.

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“Beberapa tahun lalu, saya merasa pasti bisa mencatat waktu di bawah tiga jam,” jelasnya. “Karier saya terus berlanjut semakin lama. Dua tahun lalu, saya menjalani operasi lutut, dan ketika saya sadar setelah operasi, saya tidak bisa mengangkat kaki saya. Saya menjalani operasi kedua pada hari itu untuk memeriksanya, lalu saya tidak bisa mengangkat kaki selama enam bulan. Saya mengalami kerusakan saraf.

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“Jadi, setelah sempat tidak bisa berjalan dengan baik dan mungkin tidak akan pernah bisa berjalan lagi, kemudian kembali bermain sepak bola di Liga Primer dan semoga bisa menyelesaikan maraton, saya tidak ingin terlalu terpaku pada catatan waktu.”

Pengalaman di Liga Primer terbukti berguna di lintasan lari

Peralihan Milner yang mulus ke lari jarak jauh tidak akan mengejutkan banyak orang. Semasa di Liverpool, ia dikenal selalu unggul dalam sesi latihan ambang laktat pramusim klub yang melelahkan, berkali-kali bertahan lebih lama daripada rekan-rekan setimnya hingga mereka tumbang karena kelelahan. Ia juga memiliki pengalaman lari lintas alam sejak kecil.

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Meski catatan waktu debutnya sangat baik, Milner masih sedikit tertinggal dari sesama mantan pesepak bola profesional dalam catatan maraton. Legenda Bayern Munich Arjen Robben dan mantan bintang Arsenal Aaron Ramsey masing-masing telah menembus batas tiga jam di Rotterdam dan Stockholm, tetapi keduanya juga membutuhkan lebih dari tiga jam pada percobaan pertama mereka.

Pelari elite masih satu tingkat di atas

Meski tampil luar biasa, catatan waktu Milner tentu masih tertinggal dari para pelari elite. Sesama debutan, Andreas Almgren, yang meraih emas nomor 10.000 meter Eropa pada musim panas, menjadi juara dengan waktu dua jam, enam menit, dan satu detik. Ia mengungguli Yemaneberhan Crippa dari Italia dengan selisih 13 detik, sementara Kamohelo Mofolo dari Lesotho tertinggal 12 detik lagi.

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Sementara itu, lomba putri menyajikan akhir yang menegangkan. Sheila Chepkirui dari Kenya meraih gelar Maraton New York keduanya dengan waktu dua jam, 24 menit, dan 36 detik. Pelari Amerika Serikat Jessica McClain finis tepat di belakangnya setelah melesat pada tahap akhir untuk mengungguli Hellen Obiri dari Kenya dengan selisih hanya satu detik.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.