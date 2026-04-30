'James Lawrence kembali menjalin hubungan dengan seorang teman yang terkenal setelah Monica Geuze, tetapi langsung memberinya larangan'

James Lawrence, kapten Almere City, tampaknya telah menemukan cinta baru bersama seorang influencer terkenal asal Belanda setelah putus dengan Monica Geuze. Menurut berbagai sumber gosip, bek berpengalaman ini kini menjalin hubungan dengan Lies Zhara.

Di antaranya, Yvonne Coldeweijer telah mengungkap bulan lalu bahwa Zhara (25) dan Lawrence (33) tampak sangat mesra. Lawrence dan Geuze (31) resmi berpisah pada Agustus 2025 setelah menjalin hubungan selama lebih dari setahun.

Kini ada kabar terbaru mengenai kehidupan asmara bek asal Almere tersebut. Tampaknya Lawrence ingin menjalani hubungan yang berbeda dengan Zhara. RealityFBI membagikan informasi menarik pada Rabu malam.

“Jika kita boleh mempercayai sumber-sumber, Lawrence telah melarang Lies untuk membagikan foto-foto dari rumahnya,” tulis kanal gosip besar tersebut melalui Instagram Stories.

Lawrence tampaknya belum ingin publik tahu bahwa mereka berpasangan. “Mantan Monica memang tidak terlalu mencari perhatian. Monica dan Lies tentu saja berbeda. Bagi mereka, media sosial adalah gaya hidup.”

Lawrence bermain untuk Almere City sejak musim panas 2024. Sejak saat itu, pemain yang 11 kali membela timnas Wales ini telah tampil dalam 56 pertandingan resmi untuk klub tersebut.

Zhara memiliki lebih dari 500.000 pengikut di Instagram. Geuze, yang sering terlihat bersama rapper Kevin de Gier, memiliki sebanyak 1,5 juta pengikut di platform populer tersebut.