Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Jamal Musiala mungkin tak akan pernah 'kembali ke level sebelumnya', presiden kehormatan Bayern Munich Uli Hoeness ungkap kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan

Ikuti GOAL di Google

Presiden kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeness, memicu kekhawatiran soal masa depan Jamal Musiala setelah menyebut sang megabintang pengatur serangan mungkin kesulitan kembali mencapai level penampilannya sebelumnya. Pemain internasional Jerman berusia 23 tahun itu tengah menghadapi kondisi neurologis kompleks yang terungkap setelah ia beberapa kali kolaps selama rangkaian pramusim klub.

Iklan

Diagnosis Neurologis Hentikan Momentum Bintang Bayern

Penyerang asal Jerman itu dua kali kolaps dalam rentang empat hari selama persiapan pramusim Bayern. Pemeriksaan medis berikutnya mengungkap adanya gangguan fungsi neurologis yang dapat ditangani, sehingga langsung menimbulkan pertanyaan mengenai ketahanan fisiknya dalam jangka panjang.

Meski mendapat diagnosis tersebut, pemain berusia 23 tahun itu mampu mengawali musim ini dengan baik. Ia mencetak dua gol dalam empat penampilan di semua kompetisi sebelum harus menepi.

Hoeness Jelaskan Penanganan Kondisi yang Rumit

Berbicara kepada penyiar Bavaria BR24, Hoeness menyampaikan penilaian yang serius mengenai kondisi sang gelandang serang. Anggota jajaran petinggi Bayern itu mengakui bahwa staf medis klub dan sang pemain tengah menghadapi situasi yang belum pernah mereka tangani sebelumnya.

“Kami menghadapi dilema dalam kasus ini karena ia menderita penyakit yang tidak bisa begitu saja disembuhkan, tetapi sampai batas tertentu dapat dikendalikan dengan obat-obatan,” jelas Hoeness.

Iklan
Iklan

Ia juga mengingatkan bahwa tuntutan sepakbola level tertinggi berarti Musiala mungkin tidak akan pernah “kembali ke tingkat performa yang pernah ia miliki” sebelum kondisi tersebut muncul.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
FCB

FCB

Bundesliga

20 Nov 2026

KOE

KOE

Matthaus Menilai Sindiran Itu sebagai Taktik Motivasi

Meski kabar mengenai kondisi medisnya terdengar mengkhawatirkan, legenda Jerman Lothar Matthaus meyakini ada unsur psikologis dalam komentar terbuka sang presiden kehormatan. Mantan kapten Bayern itu menilai Hoeness sengaja menantang pemain jebolan akademi Chelsea tersebut.

“Dia sedikit memancingnya. Ini bukan hanya soal terus melindunginya secara berlebihan. Terkadang ia juga harus menghadapi kesulitan,” kata Matthaus kepada Sky90. “Uli ingin menciptakan kesulitan itu melalui pernyataan ini.”

Iklan

Matthaus menambahkan bahwa pendekatan tegas tersebut bisa memicu respons penuh tekad dari penyerang muda itu: “Tidak masalah baginya untuk mengatakan hal seperti itu, karena kami tidak bisa hanya melihat sisi positifnya dan entah bagaimana menunggu ia kembali. Jika saya berada di posisi Jamal Musiala, itu sudah cukup menjadi motivasi untuk menunjukkan kepada Uli bahwa saya telah kembali.”

Kontrak Beri Kepastian Saat Kembali Berlatih

Bayern telah menjanjikan dukungan penuh kepada Musiala dan memastikan masa depannya lewat kontrak yang berlaku hingga 2030. Penyerang yang berbagi penghargaan Sepatu Emas Euro 2024 itu telah mengoleksi 71 gol dan 38 assist dalam 235 pertandingan untuk klub raksasa Jerman tersebut. Ia kini tengah berupaya memulihkan kebugarannya sepenuhnya.

Iklan

Ia belum bermain untuk Bayern sejak September akibat cedera hamstring yang terpisah dari kondisi tersebut, meski baru-baru ini telah kembali berlatih di lapangan. Fokus terdekatnya adalah mengatur beban latihan dan bermain secara cermat sembari berusaha membuktikan bahwa ia masih bisa tampil gemilang di level tertinggi sepakbola Eropa.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

Lihat Profil Penulis