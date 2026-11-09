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Presiden kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeness, memicu kekhawatiran soal masa depan Jamal Musiala setelah menyebut sang megabintang pengatur serangan mungkin kesulitan kembali mencapai level penampilannya sebelumnya. Pemain internasional Jerman berusia 23 tahun itu tengah menghadapi kondisi neurologis kompleks yang terungkap setelah ia beberapa kali kolaps selama rangkaian pramusim klub.

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Diagnosis Neurologis Hentikan Momentum Bintang Bayern

Penyerang asal Jerman itu dua kali kolaps dalam rentang empat hari selama persiapan pramusim Bayern. Pemeriksaan medis berikutnya mengungkap adanya gangguan fungsi neurologis yang dapat ditangani, sehingga langsung menimbulkan pertanyaan mengenai ketahanan fisiknya dalam jangka panjang.

Meski mendapat diagnosis tersebut, pemain berusia 23 tahun itu mampu mengawali musim ini dengan baik. Ia mencetak dua gol dalam empat penampilan di semua kompetisi sebelum harus menepi.

Hoeness Jelaskan Penanganan Kondisi yang Rumit

Berbicara kepada penyiar Bavaria BR24, Hoeness menyampaikan penilaian yang serius mengenai kondisi sang gelandang serang. Anggota jajaran petinggi Bayern itu mengakui bahwa staf medis klub dan sang pemain tengah menghadapi situasi yang belum pernah mereka tangani sebelumnya.

“Kami menghadapi dilema dalam kasus ini karena ia menderita penyakit yang tidak bisa begitu saja disembuhkan, tetapi sampai batas tertentu dapat dikendalikan dengan obat-obatan,” jelas Hoeness.

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Ia juga mengingatkan bahwa tuntutan sepakbola level tertinggi berarti Musiala mungkin tidak akan pernah “kembali ke tingkat performa yang pernah ia miliki” sebelum kondisi tersebut muncul.

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Matthaus Menilai Sindiran Itu sebagai Taktik Motivasi

Meski kabar mengenai kondisi medisnya terdengar mengkhawatirkan, legenda Jerman Lothar Matthaus meyakini ada unsur psikologis dalam komentar terbuka sang presiden kehormatan. Mantan kapten Bayern itu menilai Hoeness sengaja menantang pemain jebolan akademi Chelsea tersebut.

“Dia sedikit memancingnya. Ini bukan hanya soal terus melindunginya secara berlebihan. Terkadang ia juga harus menghadapi kesulitan,” kata Matthaus kepada Sky90. “Uli ingin menciptakan kesulitan itu melalui pernyataan ini.”

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Matthaus menambahkan bahwa pendekatan tegas tersebut bisa memicu respons penuh tekad dari penyerang muda itu: “Tidak masalah baginya untuk mengatakan hal seperti itu, karena kami tidak bisa hanya melihat sisi positifnya dan entah bagaimana menunggu ia kembali. Jika saya berada di posisi Jamal Musiala, itu sudah cukup menjadi motivasi untuk menunjukkan kepada Uli bahwa saya telah kembali.”

Kontrak Beri Kepastian Saat Kembali Berlatih

Bayern telah menjanjikan dukungan penuh kepada Musiala dan memastikan masa depannya lewat kontrak yang berlaku hingga 2030. Penyerang yang berbagi penghargaan Sepatu Emas Euro 2024 itu telah mengoleksi 71 gol dan 38 assist dalam 235 pertandingan untuk klub raksasa Jerman tersebut. Ia kini tengah berupaya memulihkan kebugarannya sepenuhnya.

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Ia belum bermain untuk Bayern sejak September akibat cedera hamstring yang terpisah dari kondisi tersebut, meski baru-baru ini telah kembali berlatih di lapangan. Fokus terdekatnya adalah mengatur beban latihan dan bermain secara cermat sembari berusaha membuktikan bahwa ia masih bisa tampil gemilang di level tertinggi sepakbola Eropa.