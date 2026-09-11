Tentu saja mereka semua langsung menghampirinya. Harry Kane, yang memberi assist untuk gol penting dan sudah cukup terlambat untuk skor 1-0 melawan FK Bodö/Glimt itu, mencubit bahu Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic memeluknya, Jonathan Tah memberi gestur membungkuk kecil saat menjabat tangannya. Itu adalah selebrasi yang sedikit lebih antusias daripada yang biasanya terjadi pada gol 1-0 pada menit ke-47 di laga pertama Liga Champions melawan tim underdog dari Norwegia - meski gol yang dicetak dengan penuh keyakinan itu memang cukup indah.

Saat Jamal Musiala kemudian ditarik keluar, pelatih Vincent Kompany juga menepuknya dengan cara yang sedikit lebih menyemangati daripada biasanya. Pelukan mereka berlangsung lama. "Saya dan mungkin 75.000 orang di stadion serta lebih banyak lagi di depan televisi ikut senang dengan gol ini," kata Kompany kemudian.

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Gol Jamal Musiala melawan Bodö/Glimt menjadi kelegaan ganda

Gol Musiala menjadi kelegaan ganda. Sebab itu adalah gol pembuka kebuntuan dalam pertandingan yang sampai saat itu berjalan cukup alot melawan lawan yang bertahan sangat rapat dan cermat, yang pada akhirnya ditutup dengan skor 5-0 setelah 90 menit sebagaimana mestinya. Namun yang terutama, karena Musiala-lah yang mencetak gol itu pada penampilan starter pertamanya di musim yang masih sangat muda ini.

Baru sedikit lebih dari tiga pekan berlalu sejak Musiala untuk kedua kalinya dalam hitungan beberapa hari ambruk ke rumput dalam keadaan linglung saat laga uji coba, yang kemudian dijelaskannya dengan "absence sementara yang muncul singkat, tetapi bisa ditangani dengan baik", yang disebabkan oleh disfungsi neurologis. Saat itu Musiala sudah hidup lebih dari setahun dengan bentuk epilepsi ini tanpa diketahui publik, dan kemungkinan besar dua kali kolaps saat pertandingan itu terjadi sebagai bagian dari penyesuaian pengobatan. Setelah tampil singkat akhir pekan lalu melawan Schalke, Kompany kembali menurunkan sang playmaker sejak awal saat menghadapi Bodö.

"Bahwa kemudian dia mencetak gol 1-0, itu adalah kisah-kisah yang ditulis sepak bola, tetapi anak ini juga memang pantas mendapatkannya," kata direktur olahraga Bayern Max Eberl. Namun, bahwa Musiala mencetak gol 1-0 itu juga logis: selain Joshua Kimmich, Musiala adalah pemain Bayern yang paling menonjol dalam babak pertama yang alot itu, ia bermain dengan penuh semangat, kadang bahkan terlalu bersemangat. Seolah-olah ia juga ingin menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa ia telah kembali.

Cedera apa yang dialami Jamal Musiala?

"Perasaan yang saya rasakan hari ini adalah perasaan yang sudah lama tidak saya rasakan," kata Musiala usai pertandingan secara terbuka kepada DAZN. Sebab bukan cuma soal absence itu: setelah patah tulang fibula parah yang dialaminya di Piala Dunia Antarklub, pada masa ketika ia sedang berada dalam performa terbaik mutlak, dan rehabilitasi panjang setelahnya, sesekali tampak seolah ia telah kehilangan kepercayaan pada tubuhnya dan kemampuan luar biasanya. Musiala tampak kerap kehilangan keluwesan pada musim lalu.

Setelah Piala Dunia, ia juga menjalani operasi untuk melepas pelat yang sebelumnya menstabilkan tulang keringnya setelah patah tulang itu. "Sekarang saya ingin kembali selangkah demi selangkah dengan perasaan ringan itu di lapangan, dengan kegembiraan dan kesenangan, ke level saya," jelasnya. "Dukungan dari Bayern, para pemain, dan pelatih, itu benar-benar sangat membantu saya."

Faktanya, Kompany juga berulang kali menegaskan pada musim lalu bahwa ia sama sekali tidak ragu Musiala akan kembali menemukan jalannya. Kini ia berkata: "Kami tahu momen ini akan datang. Tentu ini luar biasa untuk Jamal. Sebagai pemain top, Anda butuh kepercayaan diri untuk menemukan ritme. Dan tentu saja momen-momen seperti ini sangat, sangat penting," ujarnya.

Michael Olise baru menjadi kelas dunia saat Musiala sudah tidak lagi berada di lapangan

Namun FC Bayern tidak akan menjadi FC Bayern jika kebangkitan Musiala tidak sekaligus memberi tantangan kepada pelatih. Pertanyaan soal siapa yang harus dimainkan Kompany di posisi nomor 10 akan semakin sulit dijawab seiring semakin banyak pemain yang pulih dari cedera mereka.

Lennart Karl, misalnya, kembali masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Bodö, demikian juga rekrutan anyar Ismael Saibari. Dan Serge Gnabry juga seharusnya tidak akan cedera selamanya. Memang, mereka semua fleksibel dan juga bisa bermain di posisi lain, tetapi itu tidak lantas membuat tugas Kompany lebih mudah.

Dan kemudian ada satu kasus khusus. Sebab Michael Olise, yang lama nyaris tak terlihat, memang tampil lebih baik setelah gol 1-0 Musiala, tetapi ia benar-benar baru mencapai performa kelas dunia ketika Musiala sudah duduk di bangku cadangan dan ia diizinkan menempati posisi nomor 10 seperti di tim nasional Prancis.

Selama Piala Dunia, pertanyaan itu memang sudah muncul, apakah Kompany benar-benar akan mampu terus membiarkan pemain nomor 10 yang berbakat luar biasa ini di Bayern lebih sering bermain di sayap kanan. Jawaban pelatih Bayern itu dalam semua laga kompetitif sejauh ini, termasuk Super Cup, sederhana saja: "Ya". Olise selalu bermain dari sisi kanan, dan meski mencatat tiga gol dan satu assist, ia belum sepenuhnya meyakinkan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Melawan Bodö, tren itu tampak terkonfirmasi: Olise lama tidak benar-benar masuk ke dalam permainan, kerap mentok saat menggiring bola, dan juga menunjukkan beberapa kekurangan dalam permainan umpannya. Namun ketika Musiala mencetak gol untuk 1-0, dan ketika Bodö/Glimt setelah itu memberi semakin banyak ruang kepada tim Munich, Olise pun mekar. Mula-mula ia memberi assist untuk gol 2-0 Harry Kane lewat umpan silang tendangan bebas yang indah, dan ketika Musiala beristirahat setelah 65 menit serta Olise diizinkan bergerak ke tengah, ia menambahkan dua gol lagi.

Namun manajemen skuad memang merupakan salah satu kekuatan terbesar Kompany.



