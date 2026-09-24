Gelandang Jamal Musiala dari Bayern Munchen harus absen secara mendadak. "Ada tarikan di paha saat pemanasan," jelas komentator RTL Wolff Fuss, sementara Bild juga melaporkan adanya masalah otot pada Musiala.

Kekhawatiran bahwa absennya secara mendadak pemain 23 tahun itu bisa berkaitan dengan penyakitnya yang terungkap ke publik selama persiapan pramusim musim panas, dengan demikian terbantahkan. "Itu juga sempat terlintas di pikiran saya. Itu sedikit mengejutkan saya," kata mantan pemain timnas pemegang rekor Lothar Matthäus sebagai pakar RTL tentang absennya Musiala.

Siapa yang menggantikan Jamal Musiala di starter tim DFB?

Sang playmaker menderita disfungsi neurologis, yang dapat menyebabkan absans singkat sementara. Dua absans seperti itu dalam laga uji coba Bayern melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim pada Agustus masing-masing sempat membuat Musiala kolaps di lapangan.

Dosis pengobatan untuk menangani penyakit tersebut kemudian kembali ditingkatkan, belakangan masalah itu tidak lagi muncul dan Musiala menjadi starter dalam dua dari tiga laga kompetitif terakhir FCB. Baik saat menang 5-0 pada laga pembuka Liga Champions melawan Bodö/Glimt maupun Jumat lalu saat menang 7-0 di Bundesliga atas Union Berlin, Musiala mencetak satu gol.

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Dalam upayanya kembali ke performa terbaik, pemain yang telah 46 kali membela timnas itu kini ingin mengambil langkah berikutnya pada debut Klopp bersama tim DFB melawan Belanda pada Kamis. Namun, masalah otot saat pemanasan menggagalkan rencana itu, dan kemungkinan sebagai langkah pencegahan Klopp tetap tidak memainkan Musiala. Nadiem Amiri dari Mainz 05 masuk ke susunan starter sebagai penggantinya secara mendadak.