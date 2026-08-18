Jamal Musiala kembali merasa tidak enak badan saat laga uji coba Bayern Munchen

Jamal Musiala kembali merasa tidak sehat saat pertandingan Bayern Munich pada Selasa. Itu terjadi tak lama setelah gelandang tersebut masuk sebagai pemain pengganti dalam laga uji coba yang dimenangi 4-2 atas Heidenheim.

Musiala masuk ke lapangan pada Selasa setelah pertandingan berjalan satu jam. Empat menit setelah masuk, playmaker itu terjatuh ke tanah, lalu para pemain dari kedua klub membentuk lingkaran di sekelilingnya. Tim medis dengan cepat menangani Musiala, yang setelah mendapat perawatan dapat meninggalkan lapangan dengan kekuatannya sendiri.

Penggawa tim nasional Jerman itu juga sempat merasa tidak sehat pada Sabtu. Hal itu terjadi tak lama setelah ia masuk sebagai pemain pengganti pada fase akhir laga uji coba melawan RB Leipzig. Musiala duduk di lapangan dan membutuhkan bantuan dari beberapa petugas medis.

Kepanikan pada Sabtu terasa jelas, termasuk dari rekan setimnya, Ismael Saibari. Musiala pada akhirnya meninggalkan lapangan tanpa bantuan, melegakan semua orang di Bayern.

Direktur teknik Max Eberl memberikan pembaruan soal Musiala setelah laga melawan RB Leipzig. "Sekarang dia baik-baik saja. Dan itu yang terpenting. Selain itu, kami belum bisa mengatakan terlalu banyak," katanya kepada Sport1.

Musiala belum memberikan tanggapan mengenai kondisi tidak sehat yang dialaminya dalam dua laga uji coba beruntun. Bayern akan menghadapi Borussia Dortmund pada Sabtu dalam pertandingan perebutan Piala Super Jerman.