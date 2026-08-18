Pelatih Vincent Kompany memasukkan Musiala di Heidenheim pada menit ke-61 untuk menggantikan rekrutan baru Isamel Saibari. Hanya enam menit kemudian, pemain ofensif 23 tahun itu terjatuh di lini tengah - adegan itu mirip dengan insiden saat laga melawan Leipzig. Rekan setimnya Jonathan Tah dan Harry Kane langsung bergegas menghampiri, dalam waktu singkat para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran di sekelilingnya, sementara dokter darurat berlari masuk ke lapangan.

Setelah jeda perawatan singkat, Musiala berdiri dan berjalan sempoyongan sambil ditopang seorang ofisial, sedikit kebingungan ke arah garis luar. Setelah beberapa meter, ia berbalik arah dan kemudian menghilang ke lorong stadion di sisi seberang. Para penggemar sementara itu meneriakkan chant untuknya. Ketika announcer stadion mengumumkan pergantiannya untuk Cassiano Kiala, tepuk tangan bergemuruh di Voith-Arena.

Ketika ditanya soal kondisi kesehatan Musiala, direktur olahraga Max Eberl mengatakan di mixed zone sesaat setelah peluit akhir: "Jamal akan menyampaikan sendiri soal itu dalam waktu dekat. Kami tahu dan sudah tahu." Lalu bagaimana kondisinya saat ini? "Dia ada di ruang ganti, dia sedang berganti pakaian, dia mandi."

Kemenangan 4-2 FC Bayern jadi hal sekunder

Musiala sudah sempat kolaps akibat serangan lemas pada Sabtu saat laga uji coba melawan RB Leipzig (3-1) sesaat sebelum pertandingan berakhir. Kabarnya setelah itu ia mengeluhkan pusing, masalah sirkulasi, dan suhu di atas 30 derajat. Pada presentasi tim pada Senin di Campus, ia absen, tetapi menjalani sesi individual. "Yang terpenting, dia baik-baik saja. Untuk hal lain, tidak ada yang bisa dikatakan," ujar Eberl saat itu.

Meski begitu, penampilan Musiala melawan Heidenheim tetap sedikit mengejutkan. Setidaknya suhu kali ini jelas tidak memainkan peran, karena di Heidenheim pada Selasa malam hanya sekitar 18 derajat. Saat ditanya mengapa Musiala sudah kembali bermain begitu cepat setelah kolaps pertama, Eberl hanya menjawab: "Jamal akan berbicara."

Fakta bahwa tim Munich pada akhirnya memenangi laga uji coba itu dengan skor 4-2 menjadi hal sekunder. Gol-gol untuk FC Bayern dicetak Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz, dan rekrutan baru Nathaniel Brown. Pada Sabtu, tim Munich akan menghadapi Borussia Dortmund di laga tandang dalam ajang Piala Super.

Musiala mengalami patah tulang fibula dan kerusakan parah pada sendi pergelangan kaki saat Piala Dunia Antarklub lebih dari setahun lalu. Pada Januari ia menjalani comeback, tetapi sejak itu belum kembali ke performa terbaiknya. Segera setelah Piala Dunia yang mengecewakan, ia menjalani operasi pengangkatan pelat logam di kaki kirinya.