Jamal Abdelhamid, mantan bintang Zamalek, melontarkan kejutan besar terkait laga el-Clasico Mesir melawan Al Ahly, setelah ia mengungkap bahwa dirinya memiliki informasi yang menyebutkan teknologi video assistant referee «VAR» mengalami gangguan selama pertandingan, bersamaan dengan kritiknya terhadap keputusan-keputusan perangkat pertandingan yang terjadi dalam duel tersebut, sembari menegaskan bahwa Zamalek tidak memperoleh haknya di dalam lapangan.

Abdelhamid mengatakan, dalam pernyataannya kepada program «El Defender» yang disiarkan oleh saluran El Shams, bahwa laga el-Clasico Mesir membuatnya merasa seolah-olah ada dua aturan perwasitan di dunia, satu diterapkan di Mesir dan yang lain di Eropa, seraya mengkritik apa yang ia nilai sebagai perbedaan dalam penafsiran dan penerapan aturan permainan, khususnya dalam pertandingan-pertandingan besar.

Mantan bintang Zamalek itu menambahkan bahwa ia memiliki informasi yang menyebutkan teknologi video «VAR» dalam keadaan tidak berfungsi selama laga el-Clasico Mesir, sebuah pernyataan yang memunculkan tanda tanya seputar sejauh mana kesiapan teknologi tersebut saat pertandingan berlangsung, informasi yang masih membutuhkan konfirmasi resmi dari pihak-pihak berwenang.

Jamal Abdelhamid: Zamalek berhak dapat penalti, Jamal El Sherif pun menegaskannya

Abdelhamid juga menyoroti polemik yang mengemuka seputar kasus-kasus perwasitan dalam pertandingan itu, dengan menyebut bahwa pakar perwasitan asal Suriah, Jamal El Sherif, menegaskan adanya tendangan penalti untuk Zamalek, sembari menilai bahwa tim berseragam putih itu tidak memperoleh haknya dalam laga tersebut.

Mantan bintang Zamalek itu melayangkan kritik kepada mereka yang membela wasit pertandingan, dengan mengatakan bahwa pihak-pihak yang membelanya, menurut sudut pandangnya, berafiliasi dengan klub Al Ahly atau komite wasit. Ia juga menyatakan keberatannya terhadap cara penafsiran aturan perwasitan di Mesir, dengan menilai bahwa aturan itu ditafsirkan sesuai afiliasi masing-masing.

Dalam pesan yang mencolok, Jamal Abdelhamid menegaskan bahwa Al Ahly, dengan bintang-bintang besar serta kemampuan teknis dan finansial yang sangat besar, tidak membutuhkan bantuan wasit untuk meraih kemenangan, seraya menegaskan bahwa tim itu memiliki kemampuan yang membuatnya layak memenangkan pertandingan di dalam lapangan hijau.

Ia menjelaskan bahwa keberatannya tidak bertujuan merendahkan Al Ahly atau meragukan kemampuan para pemainnya, melainkan datang sebagai bentuk pembelaan atas hak Zamalek untuk mendapatkan keputusan yang adil, jauh dari kesalahan-kesalahan perwasitan yang bisa memengaruhi hasil pertandingan.

Abdelhamid menutup pernyataannya dengan menegaskan perlunya penerapan aturan perwasitan dengan standar yang sama untuk seluruh klub, di tengah polemik yang dipicu laga el-Clasico Mesir, sembari menekankan bahwa keadilan perwasitan tetap menjadi tuntutan mendasar untuk menjamin kesetaraan peluang, sementara pembicaraan soal gangguan teknologi video masih membutuhkan penjelasan resmi yang bisa mengakhiri polemik seputar peristiwa tersebut.