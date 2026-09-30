Jamal Abdel Hamid, bintang Zamalek dan mantan pemain timnas Mesir, melancarkan kritik dalam sejumlah isu terkait tim nasional, dengan melcontarkan kritik tajam terhadap cara memperlakukan Mohamed Salah, kapten Mesir, serta gaya Hossam Hassan, sang direktur teknik, dalam mengelola beberapa isu dan berhubungan dengan media.

Abdel Hamid menegaskan, dalam pernyataannya di program "Al-Defender" yang disiarkan oleh saluran Al-Shams, bahwa Mohamed Salah memiliki posisi istimewa di panggung dunia, dengan mengatakan, "Mohamed Salah adalah ikon di kancah internasional dan layak mendapat perlakuan khusus, dan tidak seharusnya dikatakan bahwa ia keluar karena alasan teknis."

Mantan bintang timnas Mesir itu mengkritik pernyataan-pernyataan yang meremehkan pentingnya kapten Mesir, dengan menambahkan, "Tidak seharusnya Hossam Hassan mengatakan tentang Mohamed Salah bahwa kita punya 120 juta dan timnas Mesir tidak bergantung pada siapa pun."

Mengenai Hossam Hassan, Abdel Hamid berkata, "Hossam Hassan beruntung dalam sepak bola dan urusan teknis, tetapi tidak beruntung dalam hal berbicara."

Ia menjelaskan bahwa sang direktur teknik seharusnya bersikap lebih hati-hati dengan pernyataan-pernyataannya usai Piala Dunia, dengan mengatakan, "Hossam seharusnya memanfaatkan pencapaian Piala Dunia dengan mengendalikan pernyataannya, dan seharusnya memberi para pemain haknya di Piala Dunia serta tidak berbicara tentang dirinya sendiri."

Dalam pernyataannya yang paling keras, Abdel Hamid berkata, "Hossam Hassan melakukan 70 kesalahan dan keberuntungan membantunya, dan kalau bukan karena Ibrahim Hassan, Hossam akan melakukan lebih banyak kesalahan dari itu."

Mantan bintang timnas Mesir itu menutup pembicaraannya dengan pesan yang jelas terkait konferensi pers timnas, dengan mengatakan: "Saya berharap Ibrahim Hassan yang tampil dalam konferensi pers menggantikan Hossam."