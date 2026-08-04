Situasi ketidakpastian mengenai masa depan Dani Ceballos terus berlanjut, setelah kemungkinan kembalinya ke Real Betis berubah menjadi salah satu berkas transfer paling rumit dalam sepak bola Spanyol, di tengah belum adanya kesepakatan final meski nama pemain ini dikaitkan dengan klub Andalusia tersebut sejak kepergiannya dari Real Madrid.

Situs El Desmarque menyebutkan bahwa Ceballos masih berpegang pada gagasan untuk kembali ke Betis, setelah menolak sejumlah tawaran lain, di antaranya tawaran dari Ajax Amsterdam. Ia juga melakukan perubahan pada tim hukumnya, dengan lebih memilih menunggu membaiknya kondisi finansial klub tempat ia memulai kariernya.

Di sisi lain, Betis terus mempelajari kemungkinan memulangkan gelandang asal Spanyol itu, namun saat ini menempatkan prioritasnya pada perekrutan seorang penyerang murni, di samping menuntaskan beberapa transaksi penjualan yang akan memberikan mereka ruang gerak lebih besar di bursa transfer.

Di tengah perkembangan ini, Ceballos memantik kontroversi melalui akunnya di "X", setelah mengunggah foto dirinya yang sedang memegang bola Liga Champions Eropa di atas permukaan lapangan berumput, dan menyertainya dengan satu kata: "Segera", disertai emoji jam pasir yang mengisyaratkan waktu pengumuman sesuatu yang mungkin berkaitan dengan masa depannya.

Baca juga: Betis Menyerah dalam Berkas Amrabat, dan Transaksi Baru Menentukan Masa Depan El Zalzouli

Ia menuturkan bahwa kemunculan bola Liga Champions Eropa dalam foto tersebut membawa makna khusus, mengingat Betis akan berpartisipasi dalam turnamen itu musim depan, hal yang dianggap banyak suporter klub sebagai pesan yang mengisyaratkan dekatnya kembalinya sang pemain ke skuad tim.

Namun lagu yang dipilih Ceballos untuk mengiringi foto tersebut membuka pintu lain bagi interpretasi, karena memuat lirik yang berbunyi: "Jangan biarkan siapa pun memenuhi telingamu dengan janji-janji murahan, penuh liur dan paruh burung beo." Itu merupakan lirik dari penyanyi Spanyol José Luis Figuereo, yang dikenal dengan nama "El Barrio", dan sebagian suporter Betis melihatnya sebagai isyarat yang bisa jadi membawa makna berbeda, dan mungkin mengisyaratkan menjauhnya kemungkinan kepulangan yang dinanti itu.

Meski penafsiran bertentangan, situs tersebut menegaskan, mengutip jurnalis Manolo Nieto, bahwa Betis memang telah menanyakan kepada perwakilan baru Ceballos mengenai situasi sang pemain, serta meminta orang-orang di sekitarnya untuk memberi tahu mereka sebelum tercapai kesepakatan apa pun dengan klub lain, sembari menunggu membaiknya kondisi finansial mereka, yang tetap menjadi kendala utama bagi rampungnya transaksi ini.

Baca juga: Menunggu Keputusan Flick, Situs Resmi Barcelona Memantik Pertanyaan seputar Transaksi Baru

Baca juga: Meski Ada Tawaran Menggiurkan, Bintang Maroko Mengejutkan Esperance