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Jalur Portugal menuju final Piala Dunia: pertandingan babak 32 besar yang sudah dipastikan, skenario bagan, jadwal, dan informasi lainnya

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Portugal
C. Ronaldo

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan Portugal beraksi di Piala Dunia, tempat mereka akan bermain dan siapa lawan mereka

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Portugal menaruh harapan besar bahwa skuad mereka yang sangat bertalenta akhirnya bisa mempersembahkan gelar dunia pertama dalam sejarah negara itu. Optimisme ini didorong oleh daftar pemain bertabur bintang yang ingin melanjutkan performa dominan pada kampanye kualifikasi. Meski tim menghadapi persaingan ketat di Grup K, dengan memulai lewat hasil imbang 1-1 yang menegangkan melawan tim DR Kongo yang tangguh, mereka kemudian menemukan ritme permainan untuk melewati laga-laga berikutnya, menghancurkan Uzbekistan 5-0 dan berjuang meraih hasil imbang taktis 0-0 dengan Kolombia, untuk mengamankan posisi kedua di grup.

Portugal mencapai perempat final pada 2022 dan secara konsisten menjadi kekuatan besar dalam sepak bola global, tetapi hadiah utama masih belum berhasil diraih. Kini, pertarungan berisiko tinggi menanti pasukan Roberto Martínez di Toronto Stadium melawan runner-up Grup L, Kroasia. 

Mengevaluasi potensi jalur bagan membantu petaruh mengidentifikasi potensi kelelahan, jarak tempuh perjalanan, dan duel taktis sulit menjelang fase gugur. Jika Anda berencana memasang taruhan juara bagan atau prediksi pertandingan di platform digital modern, memulai dengan house credit adalah langkah yang bagus. Cari tahu cara mengklaim reward onboarding Anda dengan menggunakan kode promo Stake eksklusif kami.

Berikut jalur pasti yang terbentang dari sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, dengan merinci potensi pertandingan dalam upaya meraih kejayaan global ini.

Hasil Portugal di Piala Dunia 2026 dan jadwal pertandingan berikutnya

Tanggal

Pertandingan (Lokal / SAST)

Tempat

Skor akhir / Tiket

Rabu, 17 Juni

Portugal vs DR Kongo (12:00 PM CT)

Houston Stadium, Houston

1-1

Selasa, 23 Juni

Portugal vs Uzbekistan (12:00 PM CT)

Houston Stadium, Houston

Portugal menang 5-0

Sabtu, 27 Juni

Kolombia vs Portugal (7:30 PM ET)

Miami Stadium, Miami Gardens

0-0

Kamis, 2 Juli / Jumat, 3 Juli

Portugal vs Kroasia (7:00 PM ET / 01:00 SAST)

Toronto Stadium, Toronto

Tiket

Jalur Portugal menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Portugal finis di posisi kedua Grup K, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bermain jika berhasil melaju hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli. Jika Portugal mengalahkan Kroasia, maka laga yang terlihat sangat berat melawan tim kuat Spanyol atau Austria bisa menanti di Dallas pada babak 16 besar. Setelah itu, mereka bisa menghadapi Belgia atau AS di perempat final, lalu Prancis atau Belanda di semi-final, serta lawan-lawan kelas berat seperti Argentina, Brasil, atau Inggris di final.

Tanggal (waktu kick-off lokal)

Babak

Tempat

Pertandingan yang mungkin

Tiket

2 Juli (7pm ET)

Babak 32 besar

Toronto Stadium (Toronto)

Portugal vs Kroasia

Tiket

6 Juli (2pm CT)

Babak 16 besar

Dallas Stadium (Arlington)

Pertandingan 93: vs Spanyol atau Austria

Tiket

10 Juli (12pm PT)

Perempat final

Los Angeles Stadium (Inglewood)

Pertandingan 98: vs Pemenang Pertandingan 94 (AS/Belgia/Senegal)

Tiket

14 Juli (3pm CT)

Semi-final

Dallas Stadium (Arlington)

Pertandingan 101: vs Pemenang Pertandingan 97 (Prancis/Jerman/Belanda)

Tiket

19 Juli (8pm ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 102 (Argentina/Brasil/Inggris)

Tiket

Grup K - klasemen akhir 

Peringkat

Tim

Main

M

S

K

GM

GK

SG

Poin

Status

1

Kolombia

3

2

1

0

4

1

+3

7

Lolos

2

Portugal

3

1

2

0

6

1

+5

5

Lolos

3

DR Kongo

3

1

1

1

4

3

+1

4

Lolos

4

Uzbekistan

3

0

0

3

2

11

-9

0

Tersingkir

Cara membeli tiket Portugal di Piala Dunia

Berikut status penjualan tiket saat ini:

  • Fase penjualan menit terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan beroperasi dengan sistem siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, ini adalah transaksi real-time. Ini merupakan jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Official FIFA Resale Marketplace: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.
  • Pasar sekunder: Penggemar juga bisa menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering menjadi opsi terbaik untuk laga fase gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Tiket Portugal di Piala Dunia: Berapa harganya?

Tiket Portugal di Piala Dunia: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Tiket untuk fase grup dimulai dari serendah $60 (untuk tingkat suporter tertentu), sementara harga untuk final bisa mencapai $6.730.

Di bawah ini adalah perkiraan kisaran harga untuk potensi fase turnamen Portugal:

Kategori

Fase grup

Babak 32 besar - perempat final

Semi-final & final

Kategori 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$60 - $120

$150 - $350

$350 - $1.350

Siapa saja yang masuk dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026?

Berikut skuad resmi berisi 26 pemain yang mewakili Portugal di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi

Pemain

Klub saat ini

Penjaga gawang

Diogo Costa

FC Porto


José Sá

Wolverhampton Wanderers


Rui Silva

Sporting CP

Bek

Rúben Dias

Manchester City


Gonçalo Inácio

Sporting CP


Diogo Dalot

Manchester United


João Cancelo

FC Barcelona


Nuno Mendes

Paris Saint-Germain


Nélson Semedo

Fenerbahçe


Renato Veiga

Villarreal


Tomás Araújo

SL Benfica

Gelandang

Bruno Fernandes

Manchester United


Bernardo Silva

Manchester City


Vitinha

Paris Saint-Germain


João Neves

Paris Saint-Germain


Rúben Neves

Al-Hilal


Matheus Nunes

Manchester City


Samuel Costa

Mallorca

Penyerang

Cristiano Ronaldo (kapten)

Al-Nassr


Rafael Leão

AC Milan


João Félix

Al-Nassr


Gonçalo Ramos

Paris Saint-Germain


Pedro Neto

Chelsea


Francisco Conceição

Juventus


Francisco Trincão

Sporting CP


Gonçalo Guedes

Real Sociedad


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