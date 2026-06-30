Jalur Portugal menuju final Piala Dunia: pertandingan babak 32 besar yang sudah dipastikan, skenario bagan, jadwal, dan informasi lainnya

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Portugal menaruh harapan besar bahwa skuad mereka yang sangat bertalenta akhirnya bisa mempersembahkan gelar dunia pertama dalam sejarah negara itu. Optimisme ini didorong oleh daftar pemain bertabur bintang yang ingin melanjutkan performa dominan pada kampanye kualifikasi. Meski tim menghadapi persaingan ketat di Grup K, dengan memulai lewat hasil imbang 1-1 yang menegangkan melawan tim DR Kongo yang tangguh, mereka kemudian menemukan ritme permainan untuk melewati laga-laga berikutnya, menghancurkan Uzbekistan 5-0 dan berjuang meraih hasil imbang taktis 0-0 dengan Kolombia, untuk mengamankan posisi kedua di grup.

Portugal mencapai perempat final pada 2022 dan secara konsisten menjadi kekuatan besar dalam sepak bola global, tetapi hadiah utama masih belum berhasil diraih. Kini, pertarungan berisiko tinggi menanti pasukan Roberto Martínez di Toronto Stadium melawan runner-up Grup L, Kroasia.

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Berikut jalur pasti yang terbentang dari sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, dengan merinci potensi pertandingan dalam upaya meraih kejayaan global ini.

Hasil Portugal di Piala Dunia 2026 dan jadwal pertandingan berikutnya

Tanggal Pertandingan (Lokal / SAST) Tempat Skor akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Portugal vs DR Kongo (12:00 PM CT) Houston Stadium, Houston 1-1 Selasa, 23 Juni Portugal vs Uzbekistan (12:00 PM CT) Houston Stadium, Houston Portugal menang 5-0 Sabtu, 27 Juni Kolombia vs Portugal (7:30 PM ET) Miami Stadium, Miami Gardens 0-0 Kamis, 2 Juli / Jumat, 3 Juli Portugal vs Kroasia (7:00 PM ET / 01:00 SAST) Toronto Stadium, Toronto Tiket

Jalur Portugal menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Portugal finis di posisi kedua Grup K, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bermain jika berhasil melaju hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli. Jika Portugal mengalahkan Kroasia, maka laga yang terlihat sangat berat melawan tim kuat Spanyol atau Austria bisa menanti di Dallas pada babak 16 besar. Setelah itu, mereka bisa menghadapi Belgia atau AS di perempat final, lalu Prancis atau Belanda di semi-final, serta lawan-lawan kelas berat seperti Argentina, Brasil, atau Inggris di final.

Tanggal (waktu kick-off lokal) Babak Tempat Pertandingan yang mungkin Tiket 2 Juli (7pm ET) Babak 32 besar Toronto Stadium (Toronto) Portugal vs Kroasia Tiket 6 Juli (2pm CT) Babak 16 besar Dallas Stadium (Arlington) Pertandingan 93: vs Spanyol atau Austria Tiket 10 Juli (12pm PT) Perempat final Los Angeles Stadium (Inglewood) Pertandingan 98: vs Pemenang Pertandingan 94 (AS/Belgia/Senegal) Tiket 14 Juli (3pm CT) Semi-final Dallas Stadium (Arlington) Pertandingan 101: vs Pemenang Pertandingan 97 (Prancis/Jerman/Belanda) Tiket 19 Juli (8pm ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 102 (Argentina/Brasil/Inggris) Tiket

Grup K - klasemen akhir

Peringkat Tim Main M S K GM GK SG Poin Status 1 Kolombia 3 2 1 0 4 1 +3 7 Lolos 2 Portugal 3 1 2 0 6 1 +5 5 Lolos 3 DR Kongo 3 1 1 1 4 3 +1 4 Lolos 4 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0 Tersingkir

Cara membeli tiket Portugal di Piala Dunia

Berikut status penjualan tiket saat ini:

Fase penjualan menit terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan beroperasi dengan sistem siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, ini adalah transaksi real-time. Ini merupakan jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Official FIFA Resale Marketplace: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.

Pasar sekunder: Penggemar juga bisa menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering menjadi opsi terbaik untuk laga fase gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Tiket Portugal di Piala Dunia: Berapa harganya?

Tiket Portugal di Piala Dunia: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Tiket untuk fase grup dimulai dari serendah $60 (untuk tingkat suporter tertentu), sementara harga untuk final bisa mencapai $6.730.

Di bawah ini adalah perkiraan kisaran harga untuk potensi fase turnamen Portugal:

Kategori Fase grup Babak 32 besar - perempat final Semi-final & final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $350 - $1.350

Siapa saja yang masuk dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026?

Berikut skuad resmi berisi 26 pemain yang mewakili Portugal di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub saat ini Penjaga gawang Diogo Costa FC Porto

José Sá Wolverhampton Wanderers

Rui Silva Sporting CP Bek Rúben Dias Manchester City

Gonçalo Inácio Sporting CP

Diogo Dalot Manchester United

João Cancelo FC Barcelona

Nuno Mendes Paris Saint-Germain

Nélson Semedo Fenerbahçe

Renato Veiga Villarreal

Tomás Araújo SL Benfica Gelandang Bruno Fernandes Manchester United

Bernardo Silva Manchester City

Vitinha Paris Saint-Germain

João Neves Paris Saint-Germain

Rúben Neves Al-Hilal

Matheus Nunes Manchester City

Samuel Costa Mallorca Penyerang Cristiano Ronaldo (kapten) Al-Nassr

Rafael Leão AC Milan

João Félix Al-Nassr

Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain

Pedro Neto Chelsea

Francisco Conceição Juventus

Francisco Trincão Sporting CP

Gonçalo Guedes Real Sociedad



