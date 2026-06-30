Jalur Portugal menuju final Piala Dunia: pertandingan babak 32 besar yang sudah dipastikan, skenario bagan, jadwal, dan informasi lainnya

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Portugal menaruh harapan besar bahwa skuad mereka yang sangat bertalenta akhirnya bisa mempersembahkan gelar dunia pertama dalam sejarah negara itu. Optimisme ini didorong oleh daftar pemain bertabur bintang yang ingin melanjutkan performa dominan pada kampanye kualifikasi. Meski tim menghadapi persaingan ketat di Grup K, dengan memulai lewat hasil imbang 1-1 yang menegangkan melawan tim DR Kongo yang tangguh, mereka kemudian menemukan ritme permainan untuk melewati laga-laga berikutnya, menghancurkan Uzbekistan 5-0 dan berjuang meraih hasil imbang taktis 0-0 dengan Kolombia, untuk mengamankan posisi kedua di grup.
Portugal mencapai perempat final pada 2022 dan secara konsisten menjadi kekuatan besar dalam sepak bola global, tetapi hadiah utama masih belum berhasil diraih. Kini, pertarungan berisiko tinggi menanti pasukan Roberto Martínez di Toronto Stadium melawan runner-up Grup L, Kroasia.
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Berikut jalur pasti yang terbentang dari sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, dengan merinci potensi pertandingan dalam upaya meraih kejayaan global ini.
Hasil Portugal di Piala Dunia 2026 dan jadwal pertandingan berikutnya
Tanggal
Pertandingan (Lokal / SAST)
Tempat
Skor akhir / Tiket
Rabu, 17 Juni
Portugal vs DR Kongo (12:00 PM CT)
Houston Stadium, Houston
1-1
Selasa, 23 Juni
Portugal vs Uzbekistan (12:00 PM CT)
Houston Stadium, Houston
Portugal menang 5-0
Sabtu, 27 Juni
Kolombia vs Portugal (7:30 PM ET)
Miami Stadium, Miami Gardens
0-0
Kamis, 2 Juli / Jumat, 3 Juli
Portugal vs Kroasia (7:00 PM ET / 01:00 SAST)
Toronto Stadium, Toronto
Jalur Portugal menuju Final Piala Dunia 2026
Karena Portugal finis di posisi kedua Grup K, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bermain jika berhasil melaju hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli. Jika Portugal mengalahkan Kroasia, maka laga yang terlihat sangat berat melawan tim kuat Spanyol atau Austria bisa menanti di Dallas pada babak 16 besar. Setelah itu, mereka bisa menghadapi Belgia atau AS di perempat final, lalu Prancis atau Belanda di semi-final, serta lawan-lawan kelas berat seperti Argentina, Brasil, atau Inggris di final.
Tanggal (waktu kick-off lokal)
Babak
Tempat
Pertandingan yang mungkin
Tiket
2 Juli (7pm ET)
Babak 32 besar
Toronto Stadium (Toronto)
Portugal vs Kroasia
6 Juli (2pm CT)
Babak 16 besar
Dallas Stadium (Arlington)
Pertandingan 93: vs Spanyol atau Austria
10 Juli (12pm PT)
Perempat final
Los Angeles Stadium (Inglewood)
Pertandingan 98: vs Pemenang Pertandingan 94 (AS/Belgia/Senegal)
14 Juli (3pm CT)
Semi-final
Dallas Stadium (Arlington)
Pertandingan 101: vs Pemenang Pertandingan 97 (Prancis/Jerman/Belanda)
19 Juli (8pm ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 102 (Argentina/Brasil/Inggris)
Grup K - klasemen akhir
Peringkat
Tim
Main
M
S
K
GM
GK
SG
Poin
Status
1
Kolombia
3
2
1
0
4
1
+3
7
Lolos
2
Portugal
3
1
2
0
6
1
+5
5
Lolos
3
DR Kongo
3
1
1
1
4
3
+1
4
Lolos
4
Uzbekistan
3
0
0
3
2
11
-9
0
Tersingkir
Cara membeli tiket Portugal di Piala Dunia
Berikut status penjualan tiket saat ini:
- Fase penjualan menit terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan beroperasi dengan sistem siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, ini adalah transaksi real-time. Ini merupakan jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Official FIFA Resale Marketplace: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.
- Pasar sekunder: Penggemar juga bisa menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering menjadi opsi terbaik untuk laga fase gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.
Tiket Portugal di Piala Dunia: Berapa harganya?
Tiket Portugal di Piala Dunia: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Tiket untuk fase grup dimulai dari serendah $60 (untuk tingkat suporter tertentu), sementara harga untuk final bisa mencapai $6.730.
Di bawah ini adalah perkiraan kisaran harga untuk potensi fase turnamen Portugal:
Kategori
Fase grup
Babak 32 besar - perempat final
Semi-final & final
Kategori 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Kategori 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Kategori 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Kategori 4
$60 - $120
$150 - $350
$350 - $1.350
Siapa saja yang masuk dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026?
Berikut skuad resmi berisi 26 pemain yang mewakili Portugal di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub saat ini
Penjaga gawang
Diogo Costa
FC Porto
José Sá
Wolverhampton Wanderers
Rui Silva
Sporting CP
Bek
Rúben Dias
Manchester City
Gonçalo Inácio
Sporting CP
Diogo Dalot
Manchester United
João Cancelo
FC Barcelona
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Nélson Semedo
Fenerbahçe
Renato Veiga
Villarreal
Tomás Araújo
SL Benfica
Gelandang
Bruno Fernandes
Manchester United
Bernardo Silva
Manchester City
Vitinha
Paris Saint-Germain
João Neves
Paris Saint-Germain
Rúben Neves
Al-Hilal
Matheus Nunes
Manchester City
Samuel Costa
Mallorca
Penyerang
Cristiano Ronaldo (kapten)
Al-Nassr
Rafael Leão
AC Milan
João Félix
Al-Nassr
Gonçalo Ramos
Paris Saint-Germain
Pedro Neto
Chelsea
Francisco Conceição
Juventus
Francisco Trincão
Sporting CP
Gonçalo Guedes
Real Sociedad