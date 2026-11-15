Jalur berbalik senilai 80 juta euro: Milan gandeng Kaka untuk membajak bintang Real Madrid

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Milan menilai bahwa memulihkan hubungannya dengan salah satu bintang masa lalunya bisa membuka jalan menuju transfer penting dari Real Madrid, di tengah upaya klub Italia itu mencari penyerang baru, serta hadirnya lebih dari satu pihak dalam jalur negosiasi.

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Surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport" menyebutkan bahwa Kaka bisa saja berperan dalam membantu Milan merekrut rekan senegaranya, Endrick, selama bursa transfer musim dingin pada Januari mendatang, melalui komunikasi dengan sang pemain dan meyakinkannya untuk menjalani petualangan baru di San Siro.

Klub Italia itu tengah mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran kepada Real Madrid guna meminjam penyerang asal Brasil tersebut, dengan menyertakan klausul pembelian dalam kesepakatan senilai sekitar 60 juta euro, ditambah dengan sejumlah variabel finansial. Langkah ini datang pada saat tim asuhan pelatih Ruben Amorim sedang mencari penyerang baru pada Januari.

Gerry Cardinale, pemilik Milan, memiliki hubungan baik dengan agensi "Roc Nation" yang mewakili Endrick, dan sebelumnya pada musim panas lalu ia telah meminta agar diberitahu mengenai keputusan apa pun terkait masa depan sang pemain, yang mencerminkan ketertarikan klub Italia itu untuk memboyongnya sejak beberapa waktu lalu.

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Ketertarikan pada penyerang Brasil itu tidak terbatas pada Milan, karena klub Roma juga memantau situasinya, di samping klub-klub dari Inggris dan Prancis yang mengawasi kemungkinan merekrutnya pada periode mendatang, menurut apa yang disampaikan situs Defensa Central mengutip surat kabar Italia tersebut.

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Dalam konteks ini, Kaka, mantan bintang Milan dan Real Madrid, bisa saja turun tangan untuk berbicara dengan rekan senegaranya mengenai petualangan yang dinanti di Italia. Perannya yang mungkin akan berfokus pada meyakinkan sang pemain, sementara detail finansial dan syarat-syarat kepindahan, termasuk apa yang akan terjadi setelah masa peminjaman berakhir, tetap menjadi bahan negosiasi antara kedua klub.

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Transfer Endrick: opsi-opsi Milan dan klausul Madrid

Opsi-opsi yang terbuka bagi Milan mencakup merekrut Endrick dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, atau menyepakati kewajiban pembelian di akhir musim. Dalam kasus pertama, klub Italia itu akan menjadi penentu keputusan terkait mempertahankan sang pemain, sementara opsi kedua mewajibkan mereka merampungkan transfer sesuai syarat yang telah disepakati sejak Januari.

Di antara klausul yang mungkin masuk dalam kesepakatan adalah hak Real Madrid untuk membeli kembali Endrick senilai 80 juta euro, apabila ia pindah secara permanen ke Milan dan klub Spanyol itu ingin memboyongnya kembali di masa depan. Syarat ini memberi tim Kerajaan peluang untuk mengembalikan sang penyerang ke skuadnya jika mereka memutuskan melepasnya pada tahap saat ini.

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Menurut laporan media Spanyol, Endrick ingin meninggalkan Real Madrid selama bursa transfer musim dingin, karena ia membutuhkan menit bermain yang lebih banyak, di saat manajemen klub tampak siap mendengarkan tawaran-tawaran yang masuk untuk memboyongnya. Di sisi lain, Jose Mourinho ingin mempertahankan penyerang Brasil itu dalam skuadnya, sehingga tujuan berikutnya tetap bergantung pada hasil negosiasi.

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