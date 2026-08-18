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Jalan terjal Al Ahly di Liga Elite Asia: dimulai melawan Al Ain dan berakhir di Qatar

AFC Champions League Elite
Al Ahli
Al Hilal
Al Ittihad
Arab Saudi

Perjalanan Al Ahli Saudi di fase liga Liga Champions Asia Elite 2026-2027

Al Ahli Saudi bersiap menjalani perjalanan berat pada fase liga Liga Champions Asia Elite 2026-2027, setelah hasil undian yang digelar di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, mempertemukannya secara langsung dengan raksasa-raksasa Teluk dan Asia Tengah.

Sang juara Asia mengawali perjalanannya dengan laga berat di kandang sendiri melawan Al Ain dari Uni Emirat Arab, dalam pertandingan yang sarat nuansa balas dendam dan dukungan suporter yang besar, sebelum melakukan perjalanan tandang untuk dua laga beruntun menghadapi Al Sadd Qatar di Doha, lalu Navbahor Uzbekistan dalam salah satu perjalanan tersulit di Asia.

Setelah itu, Al Ahli kembali ke markasnya untuk memainkan dua laga beruntun di kandang, di mana ia menjamu Shabab Al Ahli dari Uni Emirat Arab dalam derbi Teluk yang dinantikan, kemudian Al Gharafa Qatar, dalam peluang emas untuk meraih enam poin yang menopang peluangnya untuk lolos.

Pada babak-babak penentuan, Al Ahli bertandang menghadapi Al Wasl dari Uni Emirat Arab, sebelum menjamu Pakhtakor Uzbekistan di Jeddah, lalu menutup perjalanannya di fase liga dengan lawatan baru ke Qatar untuk menghadapi Al Shamal Qatar, dalam penutup yang bisa jadi menentukan tiket menuju babak gugur.

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