Seperti dilaporkan The Athletic, Michael Zetterer berada di ambang kepindahan ke Leeds United. Di sana ia akan menjadi pelapis utama nomor satu baru, James Trafford. Trafford pindah ke Leeds pada musim panas ini dari Manchetser City dengan nilai 47 juta euro. Menurut laporan tersebut, negosiasi dengan SGE sudah sangat maju.

Zetterer baru pindah pada musim lalu dari Werder Bremen ke Main dengan nilai enam juta euro, tetapi di sana ia gagal menyingkirkan Kaua Santos secara berkelanjutan dan pada akhirnya menjadi korban dari perjudian yang meragukan oleh para pelatih Dino Toppmöller dan Albert Riera.

Di bawah keduanya, Zetterer sempat menjadi nomor satu, tetapi kemudian juga kembali diturunkan. Pada awal musim, Kaua Santos masih harus menepi karena komplikasi akibat cedera ligamen krusiat yang dideritanya pada musim sebelumnya. Setelah itu, ia menggantikan Zetterer di bawah mistar, beberapa kali melakukan blunder, dicadangkan, lalu setelah pergantian tahun kembali diberi kesempatan mencoba lagi sebagai nomor satu, sebelum cedera lutut lagi-lagi mengakhiri musimnya.

Eintracht Frankfurt mencari kiper utama baru setelah bencana

Posisi penjaga gawang juga tetap menjadi isu politik di Frankfurt di bawah penerus Riera yang gagal total dengan sangat telak itu. Namun setelah kekalahan telak 0-7 dalam laga uji coba melawan Brentford akhir pekan lalu, kini Adi Hütter juga kehilangan kesabaran dan tampaknya ingin bersih-bersih total. Kaua Santos kembali melakukan blunder saat menghadapi klub Premier League itu dan kini mandatnya sebagai nomor satu kabarnya akan dicabut. Belakangan bahkan muncul rumor bahwa Eintracht ingin benar-benar melepasnya dan menjual kiper Brasil tersebut.

Namun, hal itu kini tampaknya tak lagi akan terjadi mengingat kepindahan Zetterer yang sudah di depan mata. Meski begitu, Eintracht kemungkinan besar tetap akan bergerak di pasar kiper. Sejak Minggu, Noah Atubolu dari SC Freiburg disebut sebagai solusi yang paling diinginkan dalam hal ini.

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Drama transfer Noah Atubolu: Janji palsu dan berpisah dengan agen

Pemain 24 tahun itu di pihaknya sendiri mengalami drama nyata pada bursa transfer musim panas ini, yang pada akhirnya membuatnya baru-baru ini berpisah dengan agensi perwakilannya dan sampai sekarang masih mencari klub baru. Sebab, Atubolu sudah tidak punya masa depan lagi di Breisgau setelah, didorong oleh para agennya, ia menolak perpanjangan kontrak melewati 2027 pada bulan Mei untuk menegaskan keinginannya pindah usai menjalani musim yang kuat.

Tujuannya adalah pindah ke Premier League, ke klub yang punya ambisi tampil di kompetisi Eropa. Aston Villa berkali-kali disebut sebagai peminat potensial. Namun di sana Emilian Martinez tetap menjadi nomor satu dan minat konkret lain dari Inggris - selain dari tim promosi Hull City dan Coventry - kabarnya sejauh ini belum ada.

Meski begitu, para agen Atubolu dikabarkan telah memberi kesan kepada kiper Jerman itu bahwa ia masih merupakan kandidat transfer panas bagi klub-klub seperti Borussia Dortmund, AC Milan, atau Aston Villa, jika nomor satu utama di masing-masing klub itu pindah. Namun, seperti yang sudah diduga, hingga hari ini - sepuluh hari sebelum jendela transfer ditutup - hal itu belum terjadi.

Saat situasi Atubolu mandek, Sport-Club langsung bertindak setelah pernyataan pemain 24 tahun itu dan tak lama kemudian merekrut Mio Backhaus sebagai nomor satu utama yang baru dengan nilai rekor sebesar 12 juta euro. Atubolu kini terancam masuk tribune jika ia, setahun sebelum kontraknya habis, tidak menemukan klub baru yang setidaknya cukup menarik baginya. Ini benar-benar skenario horor jika mengingat bahwa kiper Freiburg itu dalam beberapa tahun terakhir telah masuk ke orbit tim nasional Jerman dan dianggap sebagai calon kiper utama masa depan.

Eintracht Frankfurt kini menjadi "alternatif paling stabil" bagi Atubolu

Juga karena itu, Atubolu kini disebut bisa membayangkan dengan baik pindah ke Frankfurt, demikian terakhir diberitakan kicker. Menurut laporan itu, ia melihat Eintracht sebagai "alternatif paling stabil" setelah rencana yang benar-benar berantakan untuk berlabuh di salah satu raksasa Eropa gagal total. Yang menjadi pertanyaan hanyalah apakah Eintracht benar-benar mampu memboyong Atubolu. Sport-Club, meski dilema ini sudah diketahui semua pihak, tetap menginginkan setidaknya 15 juta euro.

Menurut kicker, belum ada negosiasi konkret antara Freiburg dan Eintracht. Hal yang sama juga berlaku untuk mantan klub Hütter, Monaco, dan SGE. Belakangan, selain Atubolu, Eintracht juga dikaitkan dengan kepulangan Lukas Hradecky yang sangat digemari di Frankfurt. Namun menurut kicker, jejak itu tidak "panas".

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