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Tirai belum sepenuhnya tertutup bagi polemik final Piala Afrika 2025, meski Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) telah mengeluarkan putusan yang memenangkan Senegal dalam sengketa yang melibatkan negara itu, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko.

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Setelah kehilangan gelar akibat putusan hukum, Maroko kini dihadapkan pada kesempatan terakhir untuk melanjutkan pertarungan hukum, meski jalan untuk membatalkan putusan tersebut penuh rintangan dan tidak membuka pintu bagi peninjauan menyeluruh atas rincian perkara.

Setelah lebih dari delapan bulan penantian, spekulasi, dan pernyataan yang saling bertentangan, ditambah sidang dengar pendapat yang digelar pada awal Oktober di Lausanne, Swiss, Pengadilan Arbitrase Olahraga menjatuhkan putusannya hari ini, Selasa. Putusan itu mengakhiri babak panjang sengketa seputar laga final Piala Afrika 2025, memberikan Senegal keputusan yang selama ini dinantikan, sekaligus mencabut gelar dari Maroko.

Namun, apakah putusan ini berarti akhir perjalanan bagi Maroko? Jawabannya belum pasti, sebab masih ada celah hukum yang dapat digunakan untuk menggugat keputusan tersebut, meski sifatnya sangat luar biasa dan terbatas.

Pengadilan Federal Swiss: Benteng Terakhir

Regulasi hukum memungkinkan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga diajukan banding ke Pengadilan Federal Swiss, yang merupakan otoritas yudisial tertinggi di negara tersebut.

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Federasi Maroko, seperti halnya pihak-pihak lain yang terlibat dalam sengketa, memiliki tenggat hingga 30 hari sejak tanggal pemberitahuan resmi putusan untuk mengajukan banding ke pengadilan Swiss tersebut.

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Akan tetapi, langkah ini tidak berarti perkara dibuka kembali dari awal, dan tidak pula memberi para hakim wewenang untuk menilai ulang fakta serta bukti teknis dan olahraga yang menjadi dasar putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Pengadilan Federal Swiss menangani gugatan semacam ini dalam cakupan yang sangat sempit, yang pada dasarnya berfokus pada keabsahan prosedur hukum dan sejauh mana aturan yang mengatur arbitrase dipatuhi, bukan pada pemutusan ulang pokok sengketa.

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Lima Alasan yang Bisa Membuka Pintu Gugatan

Aturan hukum menetapkan lima alasan utama yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga di hadapan Pengadilan Federal Swiss.

Alasan pertama adalah pembentukan majelis arbitrase yang tidak sah, baik terkait cara penunjukan arbiter tunggal maupun susunan majelis yang memeriksa perkara.

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Alasan kedua berkaitan dengan yurisdiksi, khususnya apabila majelis arbitrase menerima untuk memeriksa sengketa yang bukan kewenangannya, atau menolak yurisdiksinya atas perkara yang berhak ia putuskan.

Alasan ketiga mencakup tindakan majelis arbitrase yang melampaui batas tuntutan yang diajukan kepadanya, atau lalai memutus salah satu permohonan yang diajukan para pihak.

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Selain itu, gugatan juga dapat diajukan apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan perlakuan antara para pihak yang bersengketa, atau apabila hak salah satu pihak untuk didengar pembelaan dan argumennya selama proses hukum dilanggar.

Adapun alasan kelima sekaligus terakhir adalah pertentangan putusan arbitrase dengan ketertiban umum, salah satu pengecualian yang memungkinkan campur tangan pengadilan terhadap putusan lembaga arbitrase internasional.

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Bisakah Maroko Merebut Kembali Gelar?

Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa peluang Maroko tidak bergantung pada sekadar keberatan atas hasil yang diputuskan Pengadilan Arbitrase Olahraga. Maroko harus membuktikan adanya cacat hukum atau prosedural yang serius dan termasuk dalam lima kategori yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Pengadilan Federal Swiss tidak akan dituntut untuk meninjau ulang peristiwa di laga final atau menilai tim mana yang lebih berhak atas gelar, melainkan akan menelaah sejauh mana prosedur dan jaminan hukum dihormati selama perkara diperiksa.

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Angka-angka memperlihatkan betapa terbatasnya jalur ini. Pengadilan Arbitrase Olahraga menyebutkan bahwa hanya sekitar 6% putusannya yang diajukan banding ke Pengadilan Federal Swiss setiap tahun, yang mencerminkan sifat luar biasa dari prosedur tersebut.

Sementara Federasi Maroko masih memiliki waktu 30 hari untuk mengambil keputusan, sorotan kini tertuju pada sikap tim hukumnya, serta apakah mereka akan menemukan alasan yang cukup untuk melakoni babak terakhir pertarungan hukum ini.

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Setelah gelar lepas akibat putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, Maroko kini hanya memiliki jalur luar biasa ini sebagai upaya terakhir untuk mengubah arah salah satu perkara paling kontroversial dalam sejarah final Piala Afrika.