Nama bek asal Aljazair, Achref Abada, kembali menjadi sorotan dalam rencana klub Al Ahly Mesir, dalam langkah baru yang menunjukkan tekad manajemen Al Ahly untuk memperkuat lini pertahanan dengan transfer besar selama bursa transfer musim dingin mendatang, di tengah keinginan khusus dari pelatih asal Maroko, Hossine Ammouta, untuk menuntaskan kontrak dengan pemain tersebut.

Menurut informasi eksklusif yang diperoleh situs "Africa Foot", Al Ahly memperbarui ketertarikannya untuk merekrut Achref Abada, bek USM Alger, dan kembali bergerak untuk mempercepat negosiasi, dengan harapan menuntaskan transfer tersebut pada bulan Januari mendatang.

Langkah ini datang berdasarkan keinginan langsung dari Hossine Ammouta, yang melihat bek asal Aljazair itu sebagai tambahan penting bagi sistem pertahanannya, berkat kemampuan teknis, pengalaman, serta kemampuannya mengisi lebih dari satu posisi, spesifikasi yang dicari oleh pelatih asal Maroko tersebut untuk memperkuat stabilitas pertahanan timnya.

Menurut sumber yang sama, para perantara yang dekat dengan Al Ahly kembali membuka jalur komunikasi dengan agen pemain, serta telah diajukan penawaran resmi dalam upaya meyakinkannya untuk menjalani pengalaman baru di Liga Mesir.

Langkah ini mencerminkan tekad manajemen Al Ahly untuk menuntaskan transfer tersebut, yang kini menjadi salah satu prioritas mereka selama bursa transfer musim dingin, terutama karena klub sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan untuk merekrut bek asal Aljazair itu beberapa bulan lalu.

Achref Abada berusia 27 tahun, dan secara bertahap berhasil mengukuhkan posisinya di antara bek-bek terbaik di Liga Aljazair, setelah memulai kariernya bersama klub MC El Eulma, sebelum pindah ke ASO Chlef pada tahun 2021, di mana ia menampilkan performa mencolok yang berkontribusi dalam meningkatkan nilainya, hingga akhirnya bergabung dengan USM Alger pada Januari 2026.

Bek internasional itu mendapatkan apresiasi besar berkat keberagaman perannya, karena ia mahir bermain di jantung pertahanan serta posisi bek kanan, yang memberikan fleksibilitas taktis tambahan bagi tim pelatih, di samping dimilikinya pengalaman yang baik di kompetisi lokal serta penampilannya bersama timnas Aljazair.

Dari sisi statistik, Abada bermain dalam 6 pertandingan di Liga Aljazair dengan seragam USM Alger selama musim 2026-2027, dengan total 529 menit, tanpa mencetak gol atau memberikan assist.

Namun jalan Al Ahly menuju penuntasan transfer ini tidak akan mulus, mengingat pemain tersebut terikat kontrak dengan USM Alger yang berlaku hingga Juni 2029, tanpa adanya klausul pelepasan yang memungkinkannya pergi dengan jumlah tertentu, hal yang menjadikan persetujuan manajemen klub Aljazair sebagai faktor penentu dalam masa depan negosiasi.

Dengan demikian, Al Ahly dituntut untuk mencapai kesepakatan dengan manajemen USM Alger guna menuntaskan transfer tersebut, terutama karena kepergian sang bek tidak akan mungkin terjadi tanpa persetujuan mereka, meskipun ada pergerakan baru dari pihak perantara dan agen pemain.

Di antara keinginan Ammouta untuk memperkuat lini belakang dan tekad Al Ahly untuk merekrut pemain tersebut, hari-hari mendatang akan menjadi penentu dalam menentukan nasib transfer ini, serta apakah Achref Abada akan menjadi salah satu wajah baru di markas Al Ahly selama bursa transfer musim dingin mendatang.