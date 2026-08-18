Klub Al Ittihad Arab Saudi akan menjalani 8 pertandingan pada fase liga turnamen Liga Champions Elite Asia musim 2026-2027, sesuai sistem baru kompetisi, dengan rincian 4 laga di kandang sendiri dan 4 laga di luar kandang.

Edisi 2026-2027 Liga Champions Elite Asia merupakan edisi ke-45 dari turnamen klub paling bergengsi di Benua Asia yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, sekaligus menjadi edisi ketiga sejak nama turnamen diubah menjadi «Liga Champions Elite Asia».

Musim 2026-2027 menjadi babak baru dalam sejarah turnamen, setelah Konfederasi Sepak Bola Asia mengumumkan, pada 24 April 2026, penambahan jumlah klub peserta pada fase liga dari 24 menjadi 32 tim, dengan rincian 16 klub di masing-masing zona Barat dan Timur.

Lawan Al Ittihad di kandang

«Al Ameed» akan menjalani 4 pertandingan di kandangnya menghadapi klub-klub berikut:

Al Ain dari Uni Emirat Arab.

Shabab Al Ahli dari Uni Emirat Arab.

Al Gharafa dari Qatar.

Pakhtakor dari Uzbekistan.

Lawan Al Ittihad di luar kandang

«Al Ameed» akan memainkan 4 pertandingan di luar kandangnya menghadapi:

Al Sadd dari Qatar.

Al Wasl dari Uni Emirat Arab.

Neftchi dari Uzbekistan.

Al Shamal dari Qatar.

Al Ittihad akan menjalani perjalanan yang berat pada fase liga, di mana hasil undian mempertemukannya dengan para pesaing dari berbagai aliran sepak bola di zona Barat, sehingga menuntut mereka meraih hasil terbaik dalam delapan pertandingannya demi memastikan lolos ke babak gugur dan melanjutkan persaingan memperebutkan gelar Liga Champions Elite Asia.