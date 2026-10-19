Menurut laporan tersebut, Nike tidak ingin memasarkan Olise seperti superstar konvensional yang menjadi wajah sebuah merek sepak bola. Sebaliknya, perusahaan itu ingin menempuh pendekatan lain yang "kreatif" untuk memasarkan pemain menyerang tersebut.

Fokusnya adalah kontras mencolok antara sikap Olise yang nyaris pemalu di luar lapangan (dijuluki "Mr. Nonchalant") dan gaya bermainnya yang dominan serta tak kenal ampun. Nike ingin memanfaatkan dan menampilkan kontras itu sebaik mungkin.

Pekan lalu terungkap bahwa Olise, yang saat ini belum memiliki sponsor perlengkapan pribadi, akan menandatangani kontrak dengan perusahaan asal Beaverton, negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Sejauh ini belum ada detail maupun konfirmasi. Namun, kesepakatan itu disebut akan menghasilkan uang bernilai jutaan bagi Olise.

Di Nike, ia akan menjadi penerus rekan senegaranya, Kylian Mbappe (27, Real Madrid), yang secara mengejutkan beralih ke produsen sepatu asal Swiss, On.

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Olise sebelumnya tidak memiliki kontrak dengan sponsor perlengkapan karena menolak semua tawaran dari produsen besar. Ia memilih mempertahankan kebebasan untuk mengenakan sepatu yang diinginkannya. Pilihannya kerap jatuh pada Nike Hypervenom Phantom III, yang tidak lagi diproduksi sejak 2019.

Selama ini, Olise mendapatkan sepatu yang kemudian dipakainya untuk memburu gol melalui internet dan meminta agar sepatu itu dikirim dari berbagai penjuru dunia. Setelah itu, para seniman kerap merancang desainnya untuk Olise.

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Rencana kampanye Nike pun sangat sesuai dengan gambaran itu: seri Hypervenom yang legendaris dijadwalkan kembali ke pasaran pada 2027, sementara seri Phantom akan dihentikan.

Mantan penyerang BVB, Erling Haaland (26), yang kini membela Manchester City, akan menjadi sosok utama dalam kebangkitan Hypervenom. Olise, gelandang kreatif Chelsea Cole Palmer (24), dan peraih gelar pemain terbaik dunia putri beberapa kali, Alexia Putellas (32, London City Lionesses), akan mendampinginya sebagai daya tarik lain.

Sejak kapan Michael Olise bermain untuk FC Bayern?

Sejak pindah dari Crystal Palace ke FC Bayern dengan nilai transfer 53 juta euro pada musim panas 2024, Olise berkembang menjadi salah satu pemain terbaik sekaligus paling atraktif. Musim panas lalu, ia juga tampil gemilang bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Olise termasuk satu dari 30 kandidat peraih Ballon d'Or, yang akan dianugerahkan dalam beberapa hari mendatang melalui sebuah upacara di Palladium Theatre, London, kota kelahirannya.