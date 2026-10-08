Jalan keluar atau justru memperburuk krisis? Presiden Federasi Portugal tentukan sikapnya terhadap pernyataan keras Cristiano

Sebuah laporan media mengungkap pandangan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proença, terhadap pernyataan Cristiano Ronaldo, yang di dalamnya ia mengecam pelatih timnas, Jorge Jesus, karena melanggar janjinya sebanyak dua kali, hal yang mendorongnya untuk meninggalkan kamp latihan tim di Denmark.

Sang pemain menyampaikan permintaan maafnya kepada rakyat Portugal dan rekan-rekan setimnya, dan kapten Portugal itu menegaskan bahwa sikap ini "dianggap sebagai keadaan yang memberatkan" dan bahwa perilakunya "harus dievaluasi dan dihukum".

Menurut surat kabar "Record", Ronaldo mungkin akan dihukum besok dalam pertemuan Dewan Disiplin - Divisi Non-Profesional, di mana sanksi akan ditentukan. Mengingat pengakuan sang Don, masa larangan bermain bisa dikurangi menjadi setengahnya, sebagaimana diatur dalam regulasi. Artinya, batas maksimal larangan selama enam bulan akan menjadi tiga bulan, dan batas minimal satu bulan akan menjadi 15 hari.

Cristiano Ronaldo secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke timnas Portugal, dan dalam hal ini, Pedro Proença menunjukkan keyakinannya akan kemungkinan mendamaikan sang pemain dengan pelatih, sehingga memungkinkan Ronaldo kembali ke tim pada bulan Maret untuk ambil bagian dalam putaran final UEFA Nations League, setelah perselisihan tersebut terselesaikan.

Jorge Jesus menanggapi secara singkat pernyataan Ronaldo dengan berkata: "Saya akan pergi ke federasi untuk bekerja dan memikirkan tim serta timnas", tanpa memberikan komentar lebih lanjut.

Proença memilih untuk diam guna meredakan suasana dan menghindari komplikasi lebih lanjut, dan ia yakin bahwa jalur diplomatik akan memudahkan rekonsiliasi.