Jalan Buntu dan Sejumlah Syarat: Akankah Al Hilal Tunduk pada Permintaan Benzema?

Situasi menyangkut pemain Prancis Karim Benzema berubah menjadi salah satu perkara paling rumit di dalam Al Hilal Saudi, setelah hubungan antara sang pemain dan manajemen, di samping staf teknis, mencapai tahap di mana semua pihak tampak bersikeras pada pendiriannya masing-masing. Hal ini membuka pintu bagi sejumlah skenario sebelum penutupan bursa transfer musim panas.

Krisis yang tak hanya soal performa

Meski Benzema belum menampilkan level yang diharapkan sejak bergabung dengan Al Hilal, krisis saat ini tidak hanya berkaitan dengan performa teknis, melainkan meluas hingga perasaan sang pemain yang merasa tidak dihargai di dalam klub.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa penyerang Prancis itu tidak puas dengan berlanjutnya kebijakan senioritas dalam pemberian ban kapten, di saat ia menilai kedudukan dan sejarahnya layak memberinya peran yang lebih besar di dalam tim, terutama jika situasinya dibandingkan dengan apa yang terjadi pada Cristiano Ronaldo di Al Nassr.

Perbedaan visi dengan Inzaghi

Pelatih Italia Simone Inzaghi memandang Benzema dari sudut pandang teknis murni, karena ia ingin membatasi perannya di dalam kotak penalti dan berfokus pada penyelesaian serangan, sementara bintang Prancis itu terbiasa selama bertahun-tahun bersama Real Madrid untuk bergerak bebas, turun ke lini tengah, mengkreasikan permainan, dan ikut terlibat dalam membangun serangan.

Perbedaan visi teknis ini menciptakan jurang yang jelas di antara kedua belah pihak, hingga hubungan antara keduanya, menurut sejumlah laporan, lebih mendekati jalan buntu yang sulit dilewati tanpa adanya kompromi dari salah satu pihak.

Benzema mengibarkan opsi hengkang

Di tengah gambaran ini, Benzema meminta agennya untuk mencari tawaran dari luar sebagai persiapan untuk hengkang, sebagai isyarat bahwa sang pemain tidak keberatan mengakhiri petualangannya bersama Al Hilal jika ia menemukan proyek yang tepat.

Sebaliknya, manajemen klub tampak tidak bersikeras mempertahankannya, tetapi mensyaratkan datangnya tawaran finansial yang sesuai yang menjaga hak-hak klub, dan hal itu belum terjadi hingga kini.

Akankah Al Hilal mengalah?

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah: apakah Al Hilal akan mundur dari pendiriannya demi mempertahankan Benzema?

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Dari sisi teknis, tim memiliki beragam opsi menyerang, dan manajemen sudah sejak beberapa waktu bekerja untuk merestrukturisasi daftar pemain profesional agar sesuai dengan visi Inzaghi. Oleh karena itu, bertahannya sang pemain mungkin bukan prioritas mutlak jika bertentangan dengan proyek sang pelatih.

Namun pada saat yang sama, kepergian Benzema tanpa penggantian dengan nama kelas atas bisa menempatkan Al Hilal di hadapan tantangan besar, terutama karena tim menghadapi musim panjang yang di dalamnya bersaing di seluruh kompetisi lokal dan kontinental.

Keputusan tersulit belum ditetapkan

Hingga kini, semua kemungkinan tampak terbuka. Benzema bersikeras pada pendiriannya, Inzaghi bersikeras pada gagasannya, dan manajemen menunggu tawaran yang sesuai.

Di antara ketiga pihak ini, Al Hilal berdiri di hadapan keputusan menentukan yang bisa menggambarkan wujud proyeknya pada musim baru. Entah manajemen berhasil mendekatkan sudut pandang dan mengakhiri perselisihan, atau krisis terus berlanjut hingga berakhir dengan kepergian salah satu nama terbesar yang direkrut klub dalam beberapa tahun terakhir.