Jakpo Sepakat dengan Klub Barunya: Apakah Ini Membuka Jalan Barcola ke Liverpool?

Penyerang Liverpool asal Belanda, Cody Gakpo, semakin dekat untuk meninggalkan Stadion Anfield selama bursa transfer musim panas, setelah mencapai "kesepakatan awal" terkait persyaratan pribadi dengan Tottenham Hotspur.

Hal ini terjadi setelah klub asal London tersebut mengintensifkan pergerakannya untuk merekrut pemain internasional Belanda itu, yang tampil gemilang bersama Liverpool sejak bergabung dengan tim pada bursa transfer musim dingin tahun 2023.

De Zerbi Bersikeras Mendatangkan Gakpo

Menurut laporan surat kabar Belanda "Voetbal International", Tottenham berhasil mengambil langkah penting menuju penyelesaian transfer ini, setelah Gakpo mencapai kesepakatan awal terkait klausul kontrak pribadinya dengan klub.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa keyakinan yang kian meningkat menyelimuti semua pihak akan kemungkinan terlaksananya kepindahan permanen pemain itu ke London utara, setelah Tottenham menjalin kontak langsung dengan Liverpool mengenai kesepakatan tersebut.

Gakpo merupakan target utama pelatih Roberto De Zerbi, yang memandang penyerang Belanda itu sebagai sosok yang mampu memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi skema serangannya, berkat kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi.

Pelatih asal Italia itu tampaknya tidak akan mengurungkan keinginannya untuk mendatangkan Gakpo, bahkan seandainya Tottenham berhasil merekrut pemain sayap Manchester City asal Brasil, Savinho.

Liverpool Tetapkan Harga Gakpo

Meski dengan perkembangan terakhir ini, Liverpool tidak menghadapi tekanan finansial apa pun yang memaksanya menjual Gakpo, terutama karena kontrak pemain itu dengan klub berlaku hingga musim panas tahun 2030.

Namun, manajemen Liverpool bisa saja menyetujui kepergiannya jika ada tawaran resmi yang sesuai dengan penilaian finansial mereka atas pemain tersebut, yang diperkirakan mencapai sekitar 60 juta pound sterling.

Seandainya Gakpo pindah, Liverpool dituntut untuk kembali ke bursa transfer guna mencari pengganti yang sepadan, terutama dengan semakin dekatnya jam-jam terakhir bursa transfer musim panas.

Kepergian Gakpo Membuka Peluang Transfer Barcola

Kepergian Gakpo bisa saja mendorong Liverpool untuk mengintensifkan pergerakannya guna menggantikan salah satu elemen serangan andalannya, seiring klub terus mencari opsi-opsi baru di posisi sayap.

Liverpool dikaitkan secara kuat dengan upaya merekrut pemain sayap Paris Saint-Germain asal Prancis, Bradley Barcola, dalam sebuah kesepakatan ambisius yang mana manajemen klub bisa memanfaatkan pemasukan finansial yang diperkirakan dari penjualan Gakpo untuk mendanainya.